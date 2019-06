Benefiet Summer Event krijgt tweede editie Optredens van enkele New Wave en Gothicbands, animatie Toon Verheijen

28 juni 2019

17u22 5 Schoten De groep vrienden van de twee jaar geleden overleden Merksemse postbode Leslie Franck organiseren op 3 augustus de tweede editie van hun benefiet Summer Event. In de zomertent van het Park van Schoten zullen enkele groepen in het New Wave en Gothicgenre optreden waaronder de Oostendenaars Your Life On Hold. Er wordt zelfs speciaal een bus ingelegd vanuit de kuststad.

Leslie Franck overleed in de zomer van 2017 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Zijn vrienden wilden iets doen en besloten een optreden te organiseren wat uiteindelijk uitmondde in een hele benefiet. De eerste editie was ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar is het Kinderkankerfonds het goede doel. “We zijn enorm trots op onze line-up”, knipoogt Peggy Raemdonck. “Er komt zelfs een band, Your Life On Hold, uit Oostende die een hele supportersbus met zich gaat meebrengen. Die vertrekt ‘s middags in Oostende en keert om 2 uur ‘s nachts nog terug.”

De toegang tot het evenement is gratis. Uiteraard is er genoeg kinderanimatie en iedereen kan ook inschrijven voor de BBQ. Naast de muziek en animatie is er om 15 uur ook een herdenkingsmoment waarbij iedereen zijn of haar overleden dierbaren even kan gedenken. “We organiseren op onze groot opblaasbaar luchtkussen van 66 meter ook een ‘Devils Run’. Ploegen van vier personen kunnen zich inschrijven voor 40 euro. De hoofdprijs is een verblijf in een B&B in Spanje”, vertelt Peggy. “Wie voor de BBQ inschrijft voor 7 juli krijgt er trouwens gratis een aperitief of een dessertje bij en bij aankoop van een kaarsenhouder krijg je twee in plaats van één geurkaarsen erbij.”

Meer info op http://www.summer-event.be