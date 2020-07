Begeleidingsverpleegkundige vraagt structurele verandering in zorgsector: “De uitstroom van jonge krachten is pijnlijk” emz

04 juli 2020

20u12 0 Schoten De begeleidingsverpleegkundige Veerle Stalmans (55) uit Schoten vraagt structurele verandering in de zorg. De coronacrisis eiste haar fysieke en mentale tol. De malaise die er heerste voor de uitbraak van de coronacrisis, stelt zich volgens haar eens zo scherp erna. De aanleiding voor haar open brief is een zoveelste jonge collega die de handdoek in de ring gooit. “We moeten de uitvloei van het personeel tegengaan door de werkomstandigheden te verbeteren”, zegt ze.

Al 34 jaar lang werkt Stalmans in een Antwerps ziekenhuis. Als begeleidingsverpleegkundige zorgt ze voor de begeleiding van startende verpleegkundigen op de werkvloer. Op die manier tracht het ziekenhuis te vermijden dat nieuwe verpleegkundigen er al erg snel de brui aan geven.

Ook voor haar was en is de coronacrisis een zware periode. Ze werd ingezet in een woonzorgcentrum om educatie te geven aan het personeel. Daarbij zorgde ze ervoor dat het woonzorgcentrum het juiste beschermingsmateriaal kreeg en ook op een correcte manier gebruikte. Verder hielp ze mee om een ‘cohorte’ te organiseren op een afdeling, een afzonderingszone voor bewoners met het coronavirus.

Zware mentale gevolgen

In haar functie als begeleidingsverpleegkundige ervaart ze als geen ander hoe de (hoofd)verpleegkundigen en zorgkundigen zich voelen. “Ik praat heel veel met hen. Het applaus hield ons op de been. Iedereen in de zorgsector was een held. De adrenaline zorgde ervoor dat onze inzet tomeloos was. Maar nu dit alles weg is, is de realiteit wel zeer somber. Ik vrees dat de afgelopen periode nog zware mentale gevolgen zal hebben. Wegvallen van personeel, burn-outs… De sector is moe, doodmoe!”, vertelt Veerle.

En dan steekt een probleem waar de zorg al langer mee kampt, opnieuw de kop op. “Onze sector kreunt onder de besparingen en het dramatisch tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen.” Dat heeft ook zijn impact op de jonge krachten. “Die houden het vaak maar een jaar of vier vijf vol. Zopas hoorde ik dat een jonge collega ermee stopt. Hij kreeg steeds maar te horen hoeveel vrienden in andere sectoren verdienden. Vaak werkt hij met een minimale personeelsbezetting op een zware afdeling. Daardoor moet de kwaliteit van de zorg vaak inboeten. Dan rijst de vraag of je dit werk nog wil doen tot je pensioen. Nochtans begon hij als een gemotiveerde verpleger. De uitstroom van jonge krachten is pijnlijk. We moeten steeds nieuwe verpleegkundigen opleiden, maar vanaf dat die ervaring hebben, stoppen ze”, doet Veerle haar verhaal.

Structurele verandering

De 300 euro horecapremie van de federale regering voor de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen maakte haar woest. “Het was een zoethoudertje. En het is ofwel voor iedereen, ofwel voor niemand. Zo had onder meer het personeel van de woonzorgcentra er geen recht op, want die instellingen vallen onder de Vlaamse bevoegdheid. Maak één regering verantwoordelijk voor de hele sector. Een schip met 9 kapiteins is gedoemd om schipbreuk te lijden.”

Dat premiegeld had volgens haar beter gebruikt kunnen worden, namelijk voor de aanzet van structurele veranderingen in de sector, waaronder de erkenning als zwaar beroep. “Verbeter de arbeidsomstandigheden. Voldoende handen aan het bed en zorgdifferentiatie maken dat we meer tijd kunnen vrijmaken voor wie zorg vraagt. Dat geeft je als zorgverlener meer tevredenheid over je job.”

In beloftes als 4.000 nieuwe verpleegkundigen extra aan het werk gelooft Stalmans niet. “Dat zijn loze praatjes, want die zijn er simpelweg niet. We krijgen nu al de vacatures niet ingevuld. Verloning is daarbij een belangrijk pijnpunt. Als je expertise, flexibiliteit, kennis en kunde van personeel verwacht, dan moet je die mensen ook naar behoren betalen”, beargumenteert ze.

Dolk in het hart

Ten slotte vraagt ze nog steeds aandacht voor de huidige coronamaatregelen. “Er werd massaal geapplaudisseerd. Maar de recente feesten of ontmoetingen in het park alsof er niets aan de hand is, voelen dan als een dolk in het hart. Zeker omdat wij weten wat de afgelopen periode in een ziekenhuis en woonzorgcentrum ons gekost heeft. Als er een tweede piek komt, hebben we wel de ervaring en knowhow van de eerste golf, maar is het de vraag of we het mentaal aankunnen. Wij hebben onze kracht en inzet bewezen, nu is het aan de overheid om voor ons te zorgen.”