Bar lieF ziet heropening niet meer zitten: “Liever met warm gevoel afronden dan failliet gaan” emz

09 juni 2020

16u57 0 Schoten Het geliefde ontbijt- en lunchrestaurant bar lieF op de Paalstraat in heeft zondagnamiddag besloten het voor bekeken te houden. De coronamaatregelen bovenop de groeiende concurrentie in het dorp maakten het voor de twee zaakvoerders, Jasmien Cassiers (40) uit ‘s-Gravenwezel en Anja Bosmans (45) uit Sint-Job, niet meer leefbaar. “We willen het liever met een warm gevoel afronden dan het toch proberen en failliet te gaan”, vertellen ze.

Tweeënhalf jaar geleden kochten Jasmien en Anja het pand op de hoek van de Paalstraat en de Zandstappenstraat om bar lieF te stichten. De zaak zet vooral in op een tasje thee, een kopje koffie, een gezond ontbijt en luchtige lunch. Vooral vanwege de verse quiche verwierf de zaak naambekendheid. “Aan ons concept is een hele marktanalyse aan te voren gegaan. Het uitgewerkte idee sloeg dan ook aan. Volgens ons zat de gemeente Schoten dan ook echt te wachten op een plek voor gezondere en luchtigere maaltijden. Op dat vlak vinden we toch dat we pioniers zijn geweest”, zeggen de twee vriendinnen.

In vergelijking met de opening in december 2017 is er echter veel veranderd. “Er zijn veel zaken bijgekomen, waardoor de concurrentie het er niet makkelijker op maakte. Door onze focus op ontbijt en lunch zijn we absoluut niet vergelijkbaar met een restaurant dat een diner aanbiedt. Het is daarom ook serieus knokken geweest om er met twee van te kunnen leven.”

Kleine locatie

Door de uitbraak van het coronavirus moest bar lieF sinds zaterdag 14 maart de deuren gesloten houden. Jasmien en Anja speelden wel even met het idee om een takeaway te organiseren. Dat idee werd echter al snel weer in de koelkast gestoken. “Het was zo dat we niet echt bekend stonden voor takeaway of leveringen aan huis, in tegenstelling tot andere horecazaken in Schoten. Daar kwam dan ook nog eens bij dat onze kinderen thuis waren. Omdat we dachten dat het geen storm zou lopen, zijn we er niet mee begonnen.”

In principe zou de lunchzaak op maandag 8 juni opnieuw mogen openen. Maar de twee zaakvoerders beslisten daar anders over. “We zitten hier op een heel gezellige, maar wel kleine locatie. Dat geldt zowel voor binnen als voor op het terras. De afstandsregels zouden heel moeilijk te handhaven zijn. Daarenboven is het niet in te schatten of mensen het nog wel zien zitten om langs te komen. En er is al sprake van een mogelijke tweede golf. Er zijn gewoon te veel vraagtekens en onzekerheden.”

Nestje kwijt

De rationele beslissing weegt heel zwaar bij de gevoelsmatige dames. “Het doet toch echt wel pijn. Het lijkt alsof we ons kindje moeten afgeven. We zijn ons nestje en onze thuis kwijt. Voor ons is het toch wel moeilijk om het los te laten. We hadden het liever anders gezien. Maar ons besluit staat vast: het pand komt te koop te staan.”

Het staat buiten kijf dat Jasmien en Anja hun klanten zullen missen. “Door ons warm publiek hebben we er veel voldoening uitgehaald. Steevast kregen we toffe commentaren. Daarnaast hebben we toch ook wel iets betekend voor Schoten. Zo hebben we met de warmste week twee keer quiche verkocht voor Appel & Ei (sociale kruidenier, nvdr.). Dat werd ons toch wel in dank afgenomen.” Ze hopen dat er niet nog meer horecazaken zullen moeten volgen. “We wensen wie het nog wel probeert, oprecht heel veel moed”, besluiten ze.