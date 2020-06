Atheneum Schoten verlaagt kostprijs van opleidingen Haarzorg en Schoonheidsverzorging drastisch: praktijkmateriaal nu ook te huur emz

11 juni 2020

17u24 2 Schoten Het GO! Atheneum Schoten heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor de opleidingen Haarzorg en Schoonheidsverzorging vanaf volgend schooljaar zullen verlagen. De leerlingen kunnen praktijkmateriaal van de school huren in plaats van dat zelf te moeten aankopen.

De kosten van technische en beroepsopleidingen in het secundair onderwijs kunnen hoog zijn, aangezien de leerlingen zich naast werkboeken ook materiaal voor hun praktijkvakken moeten aanschaffen. Daar brengt GO! Atheneum Schoten vanaf schooljaar 2020-2021 verandering in. Voor de opleidingen Haarzorg/Haarstylist en Bio-esthetiek/Schoonheidsverzorging zal de school onder meer haarborstels, kammen, pedicuresets en make-upborstels zelf aankopen. Dat materiaal kunnen de leerlingen dan van de school huren.

Meer informatie over de opleidingen vindt u op www.atheneumschoten.be. Informatie over de kosten, krijgt u via info@atheneumschoten.be of op 03 658 52 31 (keuzetoets 4) of op 03 641 94 85.