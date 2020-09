Al 14.500 Schoten Schenkt-waardebonnen gebruikt emz

16 september 2020

20u35 0 Schoten Ondertussen zijn al 14.500 ‘Schoten Schenkt’-waardebonnen van tien euro zijn gebruikt. Bijna 10.000 andere bonnen staan al geregistreerd, maar zijn nog niet besteed. Een 9.500 bonnen blijven voorlopig nog liggen. “De overschot van het budget vloeit sowieso terug naar de lokale handelaars”, aldus schepen voor Lokale Economie Véronique d’Exelle (N-VA).

Midden juni kreeg iedere Schotenaar een waardebon ‘Schoten Schenkt’ ter waarde van tien euro in de brievenbus. Die kon na online registratie gebruikt worden bij dienstverleners, horecazaken en winkels in Schoten die verplicht moesten sluiten tijdens de coronacrisis. Het geschenkje van de gemeente Schoten was een investering van 340.000 euro om de lokale economie na de coronacrisis aan te zwengelen. Tot 30 september kon die besteed worden.

Mogelijke verlenging houdbaarheid

Van die 340.000 euro aan waardebonnen zijn er al ‘Schoten Schenkt’-bonnen aan 244.890 euro geregistreerd. Daarvan hebben de Schotenaren voor 145.000 euro bonnen effectief ontwaard. Een deel van de waardebonnen zijn nog niet gebruikt. CD&V-gemeenteraadslid Erik Maes vroeg op de gemeenteraad van dinsdag 15 september om de vervaldatum te verlengen tot 31 december, zodat die ook nog voor de kerstperiode zou kunnen gebruikt worden.

Daarop reageert d’Exelle dat ze verwacht dat de waardebonnen nog massaal gebruikt zullen worden bij de ‘Schoten Fashion Days XXL’, een actie die nog loopt tot deze zaterdag. Daarna overweeg het gemeentebestuur de geldigheid van de bonnen nog te verlengen. “Als de bonnen nog niet voldoende gerecupereerd worden, zullen de bonnen waarschijnlijk tot eind december houdbaar blijven. Dat is dan samen met de geldigheid van andere soortgelijke bonnen”, verduidelijkt de schepen.