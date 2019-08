Afscheid van autohandelaar die verongelukte met Porsche: “Pedro, we zijn blij dat we je mochten kennen.” Patrick Lefelon

31 augustus 2019

15u03 1 Schoten Tijdens een tweetalige afscheidsviering hebben familie en vele vrienden afscheid genomen van de Tijdens een tweetalige afscheidsviering hebben familie en vele vrienden afscheid genomen van de verongelukte autohandelaar Pedro Ferreira Gato (44). “Een goudeerlijke kerel, een woord was een woord”, zo werd hij omschreven. Zijn vrouw Bieke had zo uitgekeken naar hun nieuwe huis waar zij volgende week zouden intrekken. “Het heeft niet mogen zijn, maar ik knok verder zoals jij dat altijd deed.”

De twee broers Pedro en Gabriël verongelukten met hun Porsche twee weken geleden op de Houtlaan in Wijnegem. Voor Gabriël (39) kwam alle hulp te laat. Hij werd vorige zaterdag begraven in Hoevenen tijdens een massaal bijgewoonde viering.

Voor het afscheid aan Pedro, die nog een week vocht voor zijn leven, was de Sint-Cordulakerk in Schoten eveneens te klein. Tientallen mensen moesten buiten de viering volgen. Zij stonden rond de grijze BMW van Pedro die als een relikwie voor de kerk stond geparkeerd. Binnen in de kerk stond de urne op een verhoog achter een fraai racewiel.

Auto’s en techniek hebben het hele leven van de twee broers bepaald. Pedro was tien jaar toen hij met zijn familie uit Portugal naar België verhuisde. Hij volgde een opleiding carrosserie en sleutelde als snotneus al aan Camino-brommertjes. Zijn droom was het om een eigen garage te hebben en die droom realiseerde hij met “Pedro Motors” in Deurne, gespecialiseerd in exclusieve luxewagens.

Buiten rond de kerk stonden tientallen prachtige BMWs, Jaguars en Porsches te blinken, allicht allemaal gekocht bij Pedro Motors. “Pedro leverde een service zoals je nergens anders kreeg. Klanten werden dikwijls vrienden. Pedro was een diamant met veel facetten. Hij was een perfectionist, maar ook een eeuwige optimist en humorist. Hoeveel typetjes kon hij wel niet nadoen”, zo viel in de afscheidsteksten te horen. Zij werden zowel in het Nederlands als het Portugees voorgelezen.

“Papa, mijn held”

Echtgenote Bieke en de kinderen van Pedro kregen de afgelopen dagen veel steun van hun vrienden. Ook zij lieten een afscheidsbrief voorlezen. Dochter Axelle had een gedicht geschreven voor haar papa, haar held, die haar nooit iets kon weigeren. Zoon Dio herinnerde aan een recente uitstap naar Bocadero. Wat hadden ze daar gedanst. Schoonzus Cindy, de echtgenote van Gabriël, vroeg Pedro om in de hemel goed op zijn broer te passen.

En dan was er nog het afscheid van echtgenote Bieke, de vrouw met wie Pedro 20 jaar samen was. “Het was er boenk op, grote liefde vanaf het eerste moment. Dat was vandaag nog altijd zo”, vertelde Bieke in haar brief die werd voorgelezen. Pedro droeg Bieke op handen. Zij was zijn prinses, al kreeg hij er wel eens grijze haren van.

“Wij hebben onze moeilijke momenten gehad, zoals toen drie jaar geleden onze villa die jij zo mooi had gerenoveerd, afbrandde. Na veel discussie en dossiers was er eindelijk een oplossing. Pedro, jij had een mooie nieuwe woning uitgekozen. Volgende week zouden wij erintrekken. Het heeft helaas niet mogen zijn. Ons verhaal was nog lang niet ten einde, maar hier moeten wij afscheid nemen. Ik was blij dat ik je mocht kennen, Pedro.”

Daarop volgde “Nothing’s gonna change my love for you”, het liefdeslied waarmee het huwelijk van Bieke en Pedro werd bezegeld. De honderden mensen schoven dan geduldig aan om een laatste groet te brengen aan hun vriend. Buiten aan de kerk werd naderhand nog lange tijd nagepraat en herinneringen opgehaald.