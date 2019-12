Actiecomité Red de Voorkempen viert 50-jarig bestaan met boekvoorstelling op officiële inhuldiging Ewoud Meeusen

13 december 2019

21u34 2 Schoten Al 50 jaar lang is Red de Voorkempen een voorvechter van de groene natuurparels in de Antwerpse stadsrand. De organisatie werd vrijdagavond in het gemeentehuis gehuldigd, waarbij ze ook haar nieuwe boek voorstelde: “Er is hier geen enkel stukje natuur in de buurt waar wij niet voor gevochten hebben”, zegt voorzitter Paul Staes vastberaden.

Vzw Red de Voorkempen werd in 1969 opgericht onder impuls van bekende cineast bij de openbare omroep Marcel Verbruggen. Tot op heden zetten leden en sympathisanten van het actiecomité zich in om de eigenheid van het groene landschap in de Antwerpse stadsrand te vrijwaren: “Wij strijden steeds vanuit een onbaatzuchtige liefde voor het landschap van de Voorkempen. Dankzij de druk van de burgerbewegingen als Red de Voorkempen kan de rust die open ruimte biedt, behouden worden”, verduidelijkt Staes, gewezen parlementslid voor Europa.

Straffe prestaties

Een van de grootste verdiensten van vzw Red de Voorkempen was het geslaagde protest tegen het duwvaartkanaal tussen Oelegem en Zandvliet dat de Antwerpse haven met het Albertkanaal zou verbinden: “Dat bewees dat democratie leeft in de regio Voorkempen. Als het volk iets echt niet wil, dan komt dat er ook niet. In ons 50-jarig bestaan hebben we bijgevolg bijna nog maar enkel overwinningen geboekt”, zegt Staes. Het burgerprotest gebeurt steeds op stevig onderbouwde en constructieve manier: “Vroeger zei men vaak dat wij overal maar tegen waren. Dat klopt niet, want wij kwamen steevast met positieve tegenvoorstellen. De tijd heeft ons immers steeds gelijk gegeven”, besluit Staes.

Ondanks het feit dat Red de Voorkempen al heel wat heeft verwezenlijkt, zijn de toekomstige uitdagingen voor Schoten niet min: “Zowel de nieuwe goederenspoorlijn tussen Lier en Ekeren als de autostrade A102 tussen Wommelgem en Merksem zullen een bedreiging vormen voor de groene ruimte van de Voorkempen. Voor de A102 eisen wij daarom ook een geboorde tunnel om hinder voor de groenrand te vermijden”, vertelt erevoorzitter van de organisatie Jozef Rombouts.

Samenwerken voor open en groene ruimte

De organisatie die strijdt voor het natuurbehoud, krijgt ook steun van de gemeente: “Wij moeten allemaal samen iets maken van de streek waar we van houden”, zegt burgemeester De Veuster. Ook schepen voor leefmilieu Walter Brat prijst het politiek neutrale actiecomité: “Het is belangrijk dat we aan hetzelfde zeel trekken om de open ruimte te behouden”, vertelt Brat. De inhuldiging van vzw Red de Voorkempen gebeurde dan ook in het gemeentehuis: “De Voorkempen reiken verder dan Schoten alleen, maar wij beschouwen het nog altijd als Schotense vereniging. We zijn er bijzonder trots op”, zegt burgemeester De Veuster.

Zachte waarden

Op de inhuldiging stelde Red de Voorkempen ook zijn nieuwe boek ‘De harde strijd voor zachte waarden’ voor, die de geschiedenis van 50 jaar van de burgerbeweging weergeeft. Het actiecomité lanceerde het boek aan een prijs van 20 euro.