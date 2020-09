Acht parkeerplaatsen aan Sint-Cordulakerk dagje ingepalmd voor sportinitiatie emz

15 september 2020

Acht parkeerplaatsen achter de Sint-Cordulakerk in Schoten worden op zaterdag 19 september ingepalmd voor een sportinitiatie. Daarnaast kunnen kinderen een fietsparcours ontdekken en staat er een infostand over deelmobiliteit. Hiermee wil Schoten de ruimte voor Koning Auto even veroveren om meer ruimte te geven aan sport, beweging en milieubewust vervoer.

Schoten palmt zaterdag acht parkeerplekken in voor andere doeleinden. Tussen 10 en 16 uur organiseert de gemeente samen met Sport Vlaanderen en Autodelen.net verschillende activiteiten. Jong en oud kunnen deelnemen aan een sportinitiatie. Kinderen kunnen met een fiets van de lokale fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’ een fietsparcours ontdekken. Daarbij oefenen ze niet alleen hun fietsvaardigheden, maar leren ze ook de verkeersregels. Ouders maken tegelijkertijd kennis met de werking van de fietsbibliotheek.

Deelfiets, -scooter of -wagen

Daarnaast zal er ook een infostand over deelmobiliteit aanwezig zijn. Daar kunnen bezoekers achterhalen welk deelvoertuig het beste bij hen past: een fiets, een scooter of een auto? Aan de verschillende aanbieders kunnen vragen gesteld worden. Ook is het mogelijk een testrit te maken.

De activiteiten vinden plaats op zaterdag 19 september van 10 tot 16 uur aan de Sint-Cordulakerk in de Verbertstraat 23 in Schoten. Een mondmasker is verplicht voor deelnemers en bezoekers ouder dan 12 jaar.