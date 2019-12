950.970 keer bedankt, beste lezers uit Schoten! emz

31 december 2019

15u35 1 Schoten Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Schoten flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Schoten zijn meer dan 900.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

In 2019 moest Schoten afscheid nemen van de geliefde autohandelaar Pedro Ferreira Gato (44) die verongelukte met zijn Porsche. Ook andere populaire artikels beroerden de gemoederen. Zo werd een 73-jarige alleenstaande Nederlandse zakenman in de Elfenbankendreef overvallen. Zijn Albanese poetsvrouw bleek in contact te staan met de twee overvallers.

Ook heel wat bizar nieuws in Schoten. De 37-jarige man Wim Carpentier die een week vermist was, bleek gewoon op vakantie te zijn in Nederland. Ook de gecrashte auto op de parking van de Carrefour leverde een hallucinant beeld op.

Gelukkig bracht 2019 de Schotenaar ook fijn nieuws. Zo sloegen vele kooplustigen toe op Black Friday in de Mediamarkt. En dankzij de inspanning van DJ F.R.A.N.K en andere ouders blijft het wijkschooltje in Elshout misschien toch open.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.