62e Master Van Bladel blaast 75 kaarsjes uit: van verboden scoutsgroep tot eigen scoutslokaal David Acke

07 september 2019

18u40 0 Schoten Feest in Schoten bij de scouts 62e Master Van Bladel. Exact 75 jaar geleden, De Tweede Wereldoorlog was in volle gang, werd de groep opgericht. Zonder uniform en onder de radar want de Duitser dicteerde de wet. Vandaag viert Antwerpen de bevrijding en de scouts hun 75ste verjaardag. “Sinds 1942 is er veel veranderd maar den 62 blijft den 62: een fantastische bende die elke week het beste van zichzelf geeft om samen een geweldige tijd te beleven.”

Den 62 werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht, waarschijnlijk ergens in 1942. De groep had toen nog een ander nummer en een andere naam: de 56ste Sint-Aloysius scoutsgroep. Tijdens de oorlog was het verboden om een scoutsuniform te dragen en hield de scoutsgroep Sint-Aloysius officieel op te bestaan. Een aantal leden kwamen af en toe nog wel bijeen, maar niet in uniform. Toen de brug aan de Schotense vaart gebombardeerd werd tijdens de oorlog kwam de verboden scoutsgroep helpen om de inwoners van Schoten te helpen evacueren. En waar zijn de scouts goed in? Juist, sjorren. “De scoutsgroep kwam samen met enkele inwoners en sjorden een noodbrug in elkaar. Ondanks het bevel van het Duitse leger om de noodbrug af te breken, zetten de moedige bouwers het werk verder. Tussen de balken van de brug werden graszodes gelegd zodat deze berijdbaar werd en de Schotenaars veilig naar de overkant kon brengen”, vertelt Maarten Van Bockstael van de groepsleiding.

Na de oorlog besloot Jaak Van De Put om de scoutsgroep terug op te richten. Hij werd terug tot leven geroepen onder dezelfde naam, Sint-Aloysius, maar kreeg een ander nummer, den 62. “In de beginjaren van den 62 was er enkel een verkennersgroep en een voortrekkersgroep, de huidige givers en jins. Een jaar later, in 1946, kwam daar een jongverkennerstak bij. Twee jaar later werd de welpentak opgericht. En zo bleef de scoutsgroep verder groeien”, aldus Maarten. Het ledenaantal bleef groeien en in de jaren ‘60 had de groep zelfs meer dan 200 leden.

Nieuwe mijlpaal: een eigen lokaal

Bij de oprichting kwamen de takken samen in de jongensschool van de Laaglandlei. “Maar in 1949 schonk de parochie een stuk grond in de Lindenlei aan de scouts en startte de bouw van het lokaal, het gebouw dat er vandaag de dag nog steeds staat. Een groep ouders van leden, ‘De vrienden van de scouts’, hielpen bij de bouw van het lokaal. Ze organiseerden ook activiteiten om geld in het laatje te krijgen: benefiet-voetbalwedstrijden, een wafelenbak, filmvoorstellingen, soepbedelingen elke cent was welkom.”

Dit weekend viert de scouts de 75ste verjaardag met tal van activiteiten. “Er is de traditionele ledenovergang die we elk jaar vieren maar deze keer hebben we het allemaal net iets groter gemaakt. Zo zijn er randactiviteiten als springkastelen en een rodeostier en is er een grote barbecue voor tweehonderd mensen”, vertelt Maarten. Of er ook de komende weken nog festiviteiten gepland zijn, dat moet de groepsleiding nog bekijken. “We hebben nog tal van activiteiten gepland en die zullen allemaal net iets uitbundiger gevierd worden.”