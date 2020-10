35 werknemers Delhaize Schoten leggen werk neer: “Er zijn handen te kort” emz

08 oktober 2020

14u24 0 Schoten 35 werknemers van Delhaize in de Venstraat in Schoten hebben donderdagvoormiddag gestaakt. Op die manier willen de supermarktmedewerkers een sterk signaal geven dat de werkdruk te hoog ligt. Enkele personeelsleden gingen samen met vakbondsafgevaardigden in gesprek met de directie. “Er zijn handen tekort”, zegt Chantal Delie, BBTK-afgevaardigde bij Delhaize.

Heel wat klanten van Delhaize in Schoten moesten donderdagvoormiddag vaststellen dat ze elders hun inkopen moesten gaan doen. De winkel was dicht: de personeelsleden hadden het werk neergelegd. Door het tekort aan werknemers zou de druk op hen te groot worden. Dat gaven ze al meermaals aan bij de directie. Ook woensdag deden ze dat. Donderdag besloten ze over te gaan tot een staking, waarop ook de christelijke vakbond ACV Puls en de socialistische vakbond BBTK present tekenden. “Het personeel heeft doorgezet. Dit is een heel duidelijk signaal”, aldus Delie.

Op andere afdelingen inspringen

“Er zijn veel te weinig mensen, zeker aan de kassa. Daardoor moeten vakkenvullers inspringen aan als kassiers en krijgen ze hun eigen werk niet gedaan. Als iedereen constant naar andere afdelingen moet, dan kan het personeel de klanten ook minder goed bedienen”, vertelt Delie.

“De voornaamste reden van de staking is dat er handen tekort zijn. Dan is het moeilijk om bezetting aan iedere afdeling te garanderen”, zegt Karin Schaerlaekens, secretaris van ACV Puls. Verder zou ook de werkorganisatie één van de pijnpunten zijn. “Er zijn structurele problemen. De uurroosters zijn niet goed opgesteld”, zegt Schaerlaekens.

In de beste huishoudens gebeuren er discussies. Bij Delhaize Schoten zijn er problemen tussen de directie en de medewerkers. Die zijn achter gesloten deuren besproken geweest Woordvoerder Roel Dekelver

Oplossing zoeken

Daarover voerden een aantal personeelsleden met steun van vakbondsafgevaardigden een gesprek met de directie. “De leden van de directie hebben naar de grieven van het personeel geluisterd. Ze nemen dat alles ter harte. De directie zal bekijken hoe het werk georganiseerd kan worden zodat de werkdruk zakt”, klinkt het bij de vakbondsonderhandelaars.

Concrete maatregelen als bijkomende krachten zijn er nog niet beloofd. Al begrijpen de vakbonden dat daar tijd voor nodig is. Wel laten ze weten dat ze de situatie op de voet zullen volgen.

Delhaize geeft aan er iets aan te willen doen. “In de beste huishoudens gebeuren er discussies. Bij Delhaize Schoten zijn er problemen tussen de directie en de medewerkers. Die zijn achter gesloten deuren besproken geweest. Het is onze ambitie om de dialoog op te nemen en een oplossing te zoeken”, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Heropend om 12 uur

Kort na 12 uur ging het filiaal van Delhaize weer open zoals afgesproken was. “Met een beperkt personeel, waarschijnlijk aangevuld met werknemers vanuit andere filialen. Wie gestaakt heeft, krijgt immers een stakingskaart. Die geldt voor een hele dag. De stakers moeten dus naar huis”, schetst Delie. “De winkel is vanmiddag weer geopend. Dat is een goed signaal naar de klanten toe”, aldus Dekelver.