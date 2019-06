27-jarige ‘parkingoplichter’ voor onderzoeksrechter Sander Bral

13 juni 2019

13u08 0 Schoten Een 27-jarige man uit Berchem is door het Antwerpse parket doorverwezen naar de raadkamer. Hij wordt ervan verdacht op parkings in Schoten geld af te troggelen door verkeersongevallen te ensceneren. De man zou aan zijn slachtoffers onmiddellijk cash geld eisen ter compensatie.

Begin april waarschuwde de lokale politie van Schoten voor oplichters die mensen in de zak proberen zetten op parkings. De verdachten doen alsof iemand hun auto beschadigd heeft of hen heeft aangereden met schade tot gevolg. De oplichters vragen dan geld ter compensatie, heel opdringerig en zelfs agressief. Op die manier raken slachtoffers geïntimideerd en gaan ze mee in het verhaal van de oplichter. De feiten spelen zich doorgaans op supermarktparkings af. De oplichters richten zich meestal tot oudere slachtoffers.

Eén van de verdachten kon intussen gearresteerd worden. De 27-jarige man uit Berchem werd door het Antwerpse parket woensdag doorverwezen naar de raadkamer. Daar zal verder beslist worden over zijn aanhouding. De feiten speelden zich af tussen het najaar van 2018 en april 2019. De verdachte kreeg op 10 april al een werkstraf opgelegd voor gelijkaardige feiten.

De politie raadt steeds aan om het officiële aanrijdingsformulier door beide partijen te laten invullen bij verkeersongevallen en nooit contant geld te betalen. In geval van discussie kan je steeds terecht bij de politie.