23-jarige Schotense met Bulgaarse roots staat zondag in finale Top Model International in Parijs emz

15 januari 2020

20u48 0 Schoten Zondag doet Anna-Maria Kostova (23) uit Schoten een gooi naar de titel in de wedstrijd Topmodel International 2020 in Parijs. Daar zal ze over de catwalk van het befaamde variététheater Lido op de Champs-Elysées lopen. Het ambitieuze model met Bulgaarse roots schat haar kansen hoog in.

Anna-Maria schreef zichzelf in voor de wedstrijd: “Mijn schoonmoeder stuurde me een link voor de inschrijving door. Ze zei: ‘Als jij je niet aanmeldt, dan doe ik het’. Ik heb besloten om er dan maar voor te gaan”, lacht ze. Na een catwalk en fotoshoot in de halve finale in Antwerpen, stootte Anna-Maria door naar de finale. Ze schat haar kansen bij haar eerste grote modellenwedstrijd hoog in: “Zeker mijn exotische Bulgaarse roots kan een voordeel zijn”, klinkt het.

Opstapje

Toen Anna-Maria nog in het Bulgaarse kuststadje Burgas woonde, deed ze al sinds haar veertien modellenwerk. Toen ze rond haar zeventien jaar met haar ouders naar Schoten verhuisde, focuste ze zich vooral op de nieuwe taal en haar studies: “Maar rond mijn twintig heb ik het terug opgepikt. Sindsdien doe ik mee aan modeshows en ben ik make-upmodel. Ook tijdens mijn werk in Galeria Inno ben ik bezig met kledingmode”, vertelt Anna-Maria.

In haar bezigheid als model wordt ze begeleid door haar personal coach David Verlent: “Als ik daadwerkelijk ‘Topmodel International 2020' word, kan dat een professionele start van mijn carrière betekenen. Dan krijg ik een contract met een bekend Frans mode-agentschap inclusief fotoshoots in Las Vegas of Punta Cana (strandoord in de Domincaanse Republiek, nvdr.). Dat zou een droom zijn die uitkomt”, besluit Anna-Maria glunderend.

Wegens het 15-jarige bestaan van de wedstrijd werd de talentenjacht uitgebreid naar een ‘Topmodel International’. Die finale vindt zondag 19 januari in de befaamde Lido op de Champs-Elysées in hartje Parijs plaats. De winnares, die verkozen wordt door een professionele jury bestaande uit prominente figuren uit de internationale mode- en fashionwereld, mag zich een jaar lang wereldwijd profileren als ‘Topmodel International 2020’.

Daarnaast is er ook een publieksprijs. Stemmen gebeurt via sms. Wie Anna-Maria aan die overwinning wil helpen, moet TMI 8 naar 6659 sturen.