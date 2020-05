125 snelheidsovertredingen in één uur aan wegenwerken op Metropoolstraat emz

26 mei 2020

12u14 0 Schoten De lokale politie van Schoten heeft maandagochtend maar liefst 125 snelheidsovertredingen vastgesteld in de Metropoolstraat. Door de wegenwerken bedraagt de maximale snelheid er 30 kilometer per uur.

Nadat de lokale politiediensten er een uurtje postgevat hadden, betrapten ze 125 van de 539 voertuigen op een overdreven snelheid. De chauffeurs in kwestie ontvangen allemaal een onmiddellijke inning. De politie maakt duidelijk dat de snelheidsbeperking geldt voor de veiligheid van fietsers, werklui en alle andere weggebruikers. “Om ongelukken te vermijden, is het belangrijk dat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt. Daarom zullen onze collega’s ook in de toekomst controles uitvoeren”, klinkt het.