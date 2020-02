‘t ruimerke viert één jaar overname en verloot iPhone onder klanten: Frans en Ewa vallen in de prijzen Kristof De Cnodder

21 februari 2020

10u00 2 Schoten Het Schotense koppel Frans Ledent en Ewa Drobot werd deze week op een leuke verrassing getrakteerd. Frans en Ewa wonnen een tombola van het bekende ruimingsbedrijf ’t ruimerke en kregen daarvoor de allernieuwste versie van de iPhone.

’t ruimerke, dat sinds eind 2018 deel uitmaakt van de Lierse groep Van de Velde, organiseerde een tevredenheidsenquête onder zijn klanten, dit om de eerste verjaardag van de overname extra in de verf te zetten. Wie een Google Review invulde, maakte kans op een iPhone. Een onschuldige hand lootte Frans en Ewa uit als winnaars.

“Wij hadden eigenlijk nog nooit iets gewonnen, maar dit kan meteen tellen”, glimlachen de Schotenaren. “Wij zijn al dertig jaar klant bij ’t ruimerke en zijn erg tevreden over het werk dat de firma levert. Dat we nu ook nog eens een prijs winnen is een mooi extraatje.”