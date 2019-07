“Schenking villa juridisch correct verlopen” Patrick Lefelon

18 juli 2019

20u38 0 Schoten De 40-jarige Samira E.M. uit Schoten, die zich ten onrechte uitgaf als advocate, houdt vol dat de schenking van een villa ter waarde van 1,4 miljoen euro juridisch correct is verlopen. De vrouw zit al twee maanden in de cel, omdat zij verdacht wordt van oplichting van een Nederlandse zakenman die slachtoffer was geworden van een brutale home-invasion.

Het verhaal over Samira E.M. die samenwerkte met een netwerk van advocaten, waaronder bekende strafpleiters, blijft nazinderen in de advocatenwereld.

De advocate die aanvankelijk samen met Samira E.M. het advocatenkantoor Issalex in Schoten oprichtte, benadrukte gisteren nog eens dat zij al na enkele weken uit de nieuw opgerichte vennootschap stapte. De stafhouder had haar ingelicht dat Samira E.M. geen rechtendiploma had. De advocate bleef wel actief in het netwerk van Samira E.M. die advocaten inschakelde waar ze ze nodig had.

“Ondersteunende rol”

Voor advocaat Walter Damen die Samira E.M. verdedigt, moet de taakverdeling binnen kantoor Issalex worden uitgeklaard. “Mijn cliënte was slechts een ondersteunende medewerkster. Haar zakenpartner wist volgens ons goed genoeg dat Samira E.M. geen rechtendiploma had. Wat haar beweegredenen zijn om het tegendeel te beweren, daar hebben wij het raden naar.”

De omstreden schenking van de villa door de Nederlandse zakenman Cees V. is volgens advocaat Damen “beredeneerd en eerlijk gebeurd.. Bij die schenking waren verschillende juridische actoren (advocaten en notaris) betrokken zodat zij ook juridisch correct is verlopen. Meer kan ik voorlopig niet zeggen over de positie van mijn cliënt omdat wij ons houden aan het geheim van het onderzoek.”