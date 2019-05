‘Sarah Geeft’ krijgt cheque van Start People Toon Verheijen

30 mei 2019

08u59 0 Schoten De ruil- en geefwinkel ‘Sarah Geeft’ heeft een cheque van 500 euro gekregen van uitzendbureau Start People in het kader van het project ‘Local Heroes’.

Medewerkers van Start People mochten zelf een goed doel uitkiezen dat ze wilden steunen. De keuze van Bram Speltinckx van Start People viel op het project van zijn zus Sarah die vorig jaar met een ruil- en geefwinkel voor kinderspullen startte in Schoten. “We zijn vorig jaar in september gestart en we hebben nu toch al 150 vaste klanten”, vertelt Sarah. “Iedereen is welkom ook kinderen van buiten Schoten. Ondertussen werken er ook al acht vrijwilligers mee.”

Het principe van de winkel is vrij eenvoudig. Sarah zamelt gratis en bruikbare spullen in voor kinderen van 0 tot 6 jaar om ze daarna via een ruilsysteem te schenken. Je betaalt jaarlijks 10 euro lidgeld per kind. Daarvoor krijg je 20 jetons van 0,50 euro waarmee je in de winkel kinderspullen kan ‘kopen’. De te klein geworden bruikbare kledij en schoenen breng je nadien weer terug. Je krijgt dan opnieuw jetons in de plaats waarmee je weer spullen kan kopen. Je kan ook zelf spullen binnenbrengen. Voor de bruikbare kledij en schoenen krijg je 1 jeton per stuk in de plaats om andere spullen te kopen.