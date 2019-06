“Constructief maar ambetant”: vzw Red De Voorkempen bewaakt al 50 jaar open ruimte Ben Conaerts

29 juni 2019

23u21 0 Schoten De vzw Red De Voorkempen heeft haar 50-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde met een lezing en een tentoonstelling in het Kasteel van Schoten. “Als er uit onze geschiedenis al iets duidelijk blijkt, dan is het dat de wil van het volk bepalend is.”

De vzw Red De Voorkempen is in 1969 opgericht op initiatief van Marcel Verbruggen, die bekendheid verwierf als cineast voor de openbare omroep. Het opzet van het actiecomité was toen al duidelijk en is ook vandaag nog altijd het hoofddoel: het beschermen van de open ruimte in de groene Voorkempen. Zaterdag kwamen leden en sympathisanten samen in het Kasteel van Schoten om terug te blikken op de bewogen geschiedenis.

“Doorheen de jaren hebben wij haast niks anders dan overwinningen behaald”, vat voorzitter Paul Staes samen. “Een van onze strafste prestaties is ongetwijfeld het tegenhouden van het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet. Dat was goedgekeurd door de regering, maar is er omwille van het protest nooit gekomen. Als er uit onze geschiedenis al één rode draad is, dan is het dat de wil van het volk bepalend is. Als het volk iets écht niet wil, dan zal het er niet komen.”

Ook vandaag blijft Red De Voorkempen nog een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk debat. “Op een constructieve manier, maar altijd ambetant”, zoals de voorzitter het zelf omschrijft. “We zetten ons nu onder meer in voor het behoud van de groene gordel ten noordoosten van Antwerpen”, zegt Jos Rombouts. “Die wordt momenteel bedreigd door de bouw van een groot spoorvertakkingscomplex in Ekeren tot een hoogte van dertien meter.”