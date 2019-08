“Blij dat we op deze benefiet mogen optreden, iedereen kent wel iemand met kanker, ook ik” Toon Verheijen

04 augustus 2019

10u21 4 Schoten De organisatie van Summer Event blikt terug op een geslaagde tweede editie van het benefietfestival.

De namiddag kwam wat trager op gang, maar in de vroege avond kwamen flink wat liefhebbers van New Wave en Gothic opdagen. “We zijn zeker tevreden met de opkomst”, zegt Peggy Raemdonck. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel aanwezigen er waren, want het is een gratis festival. Hopelijk kunnen we ons goed doel binnenkort een mooi bedrag schenken.” Eén van de bands die kwam optreden, was de bekende Diary of Dreams uit Duitsland met zanger Adrian Hates. Hij stond een dag eerder nog op het Wacken Open Air in zijn thuisland, maar het optreden daar werd afgelast door aangekondigd onweer. Adrian speelde de voorbij decennia al tientallen keren in België, maar het was de eerste keer in Schoten. “En het is mooi dat we ons steentje kunnen bijdragen aan dit benefietconcert”, zegt Adrian Hates. “Iedereen kent wel iemand die kanker heeft. Mijn vader en broer bijvoorbeeld ook. Dus het raakt me ergens wel.”