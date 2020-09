Schooljaar is nog geen twee weken ver, maar verschillende scholen moeten deuren alweer sluiten redactie

09 september 2020

11u25 3 Bij de start van het nieuwe schooljaar vorige dinsdag, waren voor het eerst in een half jaar tijd alle leerlingen welkom op school. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die gelden bij ‘code geel’, moesten vandaag al twee scholen de deuren sluiten na enkele coronabesmettingen. In verschillende andere scholen worden hele klassen in quarantaine geplaatst.

200 leerlingen van de Zelzaatse middenschool zijn al zeker tot 20 september opnieuw aangewezen op afstandsonderwijs, nadat twee leerkrachten positief testten op Covid-19. De school blijft wel opvang voorzien. Leerlingen die thuis niet over een laptop of pc beschikken, kunnen beroep doen op een exemplaar van de school. “We gaan er alles aan doen om iedereen, ondanks deze enorme tegenvaller, een zo goed mogelijke start van het nieuwe schooljaar te bezorgen”, zegt directeur Benny Stroobant.

Ook de Antwerpse Steinerbasisschool Hibernia sluit de schoolpoorten, nadat een leerkracht positief testte. Omdat de besmette leerkracht tijdens een vergadering in contact was gekomen met alle andere leerkrachten van de school, moet iedereen minstens 14 dagen lang in quarantaine. Er wordt opnieuw overgeschakeld op afstandsonderwijs en ouders moeten zelf instaan voor het opvangen van hun kinderen.

Klassen in quarantaine

Na een positieve test van een leerling uit het derde middelbaar in het Atheneum in Vilvoorde, zijn alle klasgenoten dinsdag in quarantaine geplaatst. “In samenspraak met het CLB stuurden we die leerlingen zo snel mogelijk naar huis. Er zitten nu zestien leerlingen veertien dagen in quarantaine en ze zullen allemaal getest worden. De leerling die positief testte bleef wel meteen thuis toen de eerste symptomen zich lieten opmerken”, zegt directeur Ward Brouwers. De leerlingen uit de getroffen klas krijgen vanaf vandaag afstandsonderwijs, in de rest van de school blijven de lessen gewoon doorgaan.

In totaal 26 leerlingen uit vier verschillende scholen in Hamme zitten sinds begin deze week in quarantaine, nadat een besmettingscluster was opgedoken in de Oost-Vlaamse gemeente. Na onderzoek bleek het om vier besmettingshaarden te gaan binnen verschillende families, waarvan ook de kinderen naar school gingen. Alle gezinnen en betrokken families werden meteen in quarantaine geplaatst. “Op dit moment weten we dat vijf schoolgaande kinderen positief zijn. Daarvan gingen er twee nog niet naar school”, klinkt het. “In totaal hebben drie scholen in Hamme een leerling die positief testte”, klinkt het. Twee secundaire klassen werden meteen thuis in quarantaine geplaatst omdat zij nauw contact hadden met een besmette leerling. Omdat er in het lager onderwijs andere regels gelden, mogen die klassen wel nog naar school.

