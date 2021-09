School vermoorde Juf Mieke klaar voor nieuwe start: “Tegen pandemie kunnen we ons beschermen, maar tegen een vreselijke daad zoals vorig jaar niet”

Herentals/NoorderwijkOveral in het land wandelden vanochtend duizenden leerlingen hun school binnen. Hier en daar met een traan, maar veelal met een grote glimlach op de mond. Zo ook bij basisschool ‘t Klavertje in Noorderwijk bij Herentals. De school kwam vorig jaar meermaals in het nieuws nadat zorgjuf Mieke vermoord werd in tot nog toe onopgehelderde omstandigheden. Op 1 september kijkt men in het schooltje de toekomst positief tegemoet met in het achterhoofd het vreselijke gebeuren.

Bij basisschool ‘t Klavertje in Noorderwijk bij Herentals stappen zowel de nieuwe directeur, de leerkrachten als een honderdtal leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar de schoolpoort binnen voor een nieuwe start. Een schooljaar zonder corona, maar meer nog dan de pandemie haalt de moord op Juf Mieke de bovenhand als gespreksonderwerp.

Quote We kijken de toekomst positief tegemoet, al blijft het afwachten hoe het virus evolueert nadat de scholen en het caféleven weer op gang is gekomen Directeur Guy Verrezen

“We kijken het nieuwe schooljaar positief tegemoet, met corona nog steeds in het achterhoofd”, vertelt de nieuwe directeur Guy Verrezen enkele minuten voor de leerlingen de speelplaats opkomen. “Het blijft afwachten hoe het zal evolueren met het virus. Binnen enkele weken zullen we meer weten, wanneer de scholen en het caféleven weer volop aan de gang zijn. We blijven alleszins waakzaam op onze school en ontsmetten nog steeds onze handen, net zoals we rekening houden met de nodige afstand.”

Quote Wat vorig jaar gebeurd is met Juf Mieke, is in de ziel van haar collega’s gekerfd Directeur Guy Verrezen

Vorig jaar in november sloeg het nieuws van de moord op Juf Mieke in als een bom. Het was na het afscheid van de vorige directrice om medische redenen en de coronamaatregelen die van kracht waren, een derde klap die de school en het hele dorp over zich heen kregen. “Tegen de pandemie kunnen we ons op de één of andere manier toch wel wapenen, maar tegen iets onwaarschijnlijks zoals de moord op Juf Mieke, daar kan niemand zich tegen beschermen. Die gebeurtenis zit gekerfd in de ziel van haar collega’s”, gaat de directeur verder.

Stan, Senn, Stan en Juul zijn blij dat ze terug naar school kunnen

Lachende gezichten

Aan de schoolpoort worden de leerlingen woensdagochtend ontvangen door enkele leerkrachten die alleen maar lachende gezichten door de poort zien wandelen. “Het is zoals ieder jaar voor iedereen spannend op 1 september, maar we gaan er vol goede moed tegenaan”, vertelt één van de aanwezige juffen. “We hadden vroeger al een hecht team, maar wat er zich allemaal heeft afgespeeld het vorige schooljaar heeft ervoor gezorgd dat die band alleen maar hechter geworden is. Er is veel gebeurd en dat zal steeds blijven hangen, maar vandaag staan we hier terug met een smile op ons gezicht.”

Quote Ik kijk uit naar mijn lievelings­vak rekenen en ben eigenlijk toch wel blij dat de vakantie voorbij is Leerling Lewis Janssens

“School toch wel beetje gemist”

Twee van de vele kinderen die met de fiets aankomen op school zijn vriendjes Lars en Loic. Nadat ze onthaald werden door de juf aan de schoolpoort, wandelen ze met hun fiets naar de fietsrekken. “Of we de school hebben gemist? Toch wel een beetje”, klinkt het bij de jongens. “We zijn heel blij dat we vanaf nu terug met onze kameraden op de speelplaats kunnen spelen.” Net voor de bel rinkelt treffen we tegen de muur een groepje vrienden aan die zich klaarmaken om toch nog even te ravotten op de grote speelplaats van de school. “Ik ben blij dat het schooljaar terug begint”, vertelt Lewis Janssens die in het vijfde leerjaar terechtkomt. “Ik kijk nu al uit naar mijn lievelingsvak rekenen en ben eigenlijk toch wel blij dat de vakantie voorbij is!”

Lewis, met de armen hoog in de lucht is blij dat hij weer op school is

De schoolpoort van basischool 't Klavertje in Noorderwijk bij Herentals

Lars en Loic komen met de fiets aan op school

Deze dames zijn blij dat ze terug naar school kunnen

