Scholen open of dicht na de paasvakantie? Dit denken de Vlaamse schooldirecteurs

Limburg IN BEELD. Het is lente en... het sneeuwt in Limburg

18:30 Terwijl we vorige week nog genoten van prachtig lenteweer, hoeven we de komende dagen niet al te veel zonnestralen te verwachten. De hoge temperaturen maken namelijk plaats voor winterse buien. En dat is ook in Limburg het geval. Wij verzamelden alvast enkele kiekjes van de eerste sneeuwvlokken die over onze provincie vallen.