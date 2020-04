Zus (22) en broer (19) verdelen voedselpakketten aan marktprijs: “Zorgverleners krijgen voorrang” emz

01 april 2020

14u14 4 Schilde Door de coronacrisis boomt de vraag naar afhaalmaaltijden en pakketten met verse producten. In Schilde begonnen Julie (22) en Alex (19) Dingemans boxen met groenten en fruit, vlees of vis aan te bieden. Die ‘happyfoodboxes’ leveren ze aan marktprijs. “Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen aan dagverse producten geraakt”, klinkt het.

Ook Julie en Alex moeten door de coronamaatregelen thuis digitaal les volgen. Dat betekende voor de studente Neurologie en Bowentherapie (soort osteopathie, red.) en de student Business Administration aan de Nyenrode Business Universiteit Breukelen dat ze hun tijd meer zelf kunnen indelen. Bij Alex kwam het ondernemersinstinct naar boven. Zelf startte hij in 2019 met de foodtruck ‘Waffles on Wheels’. Op 17 maart lanceerde hij samen met zijn zus het concept ‘happyfoodboxes’ in Schilde. “Stil blijven zitten is niets voor ons”, zeggen Julie en Alex.

Vers d’anvers

Het plan voor de voedingsboxen was oorspronkelijk bedoeld als steun voor hun nonkel Guy Claessens. Als medemanager van de Antwerpse groente- en fruitgroothandel Vers d’anvers zag hij leveringen aan horecazaken wegvallen. In eerste instantie hadden Julie en Alex enkel pakketten bestaande uit een mix van groenten en fruit in hun aanbod.

Door de positieve reacties zagen ze de nood hun aanbod verder uit te breiden. “Toen we onze huisslager De Boucherie in Wijnegem contacteerden, was die heel enthousiast. Zo konden we ons gamma verbreden met vleeswaren en bereide gerechten. Sinds deze week bieden we ook verse vis aan van de Antwerpse vishandel De Jager nv. Terwijl Vers d’Anvers de pakketten van groenten en fruit op basis van hun dagelijks aanbod in elkaar bokst, kunnen klanten de vlees- of visbox naar believen samenstellen.”

Een eerste pijler van het project is dan ook het ondersteunen van de lokale ondernemers. “Voor hen telt momenteel iedere omzetverhoging.” Daarnaast willen Julie en Alex met hun ‘happyfoodboxes’ voedselverspilling vermijden. Maar ook willen ze iedereen op een veilige manier aan gezonde producten helpen.

Winkelprijs

Vooral het sociale element aan het initiatief is opvallend. Alle inspanningen gebeuren immers louter op vrijwillige basis: de koopwaren worden aan marktprijs geleverd. “We doen dat zowel voor buren en vrienden als voor risicopatiënten en mensen die in deze crisisperiode lange dagen moeten kloppen. Zorgverleners geraken immers na hun lange shift niet altijd nog aan dagverse producten. Maar ook havenarbeiders maken met veel plezier gebruik van onze service.”

Ondertussen slaagden de twee studenten erin 91 mensen te helpen met hun pakketten. “Afgelopen dinsdag waren dat er alleen al 15. De positieve respons geeft ons moed om te blijven doorgaan.”

Voorrang

Iedere dinsdag en vrijdag brengen Julie en Alex de pakketten rond met hun busje. Hoewel dat meestal tussen 12 uur en 17 uur gebeurt, maken ze voor de zorgmedewerkers graag een uitzondering. “Als die pas na 20 uur hun box kunnen ontvangen, doen we met plezier een extra ritje. We hebben overigens alle ziekenhuizen gemaild met de melding dat wij ons ervoor willen engageren daar verschillende ladingen te leveren, zodat de boxen vanop het ziekenhuis aan de zorgverleners gedistribueerd kunnen worden. Momenteel is daar vooral wegens logistieke moeilijkheid nog geen vraag naar. Maar als het zover zou komen, krijgen de zorgverleners sowieso voorrang”, besluiten broer en zus Dingemans.

Een voedingspakket van groenten en fruit, charcuterie, vleeswaren of verse vis bestellen kan met een bericht via Facebook of Instagram aan ‘happyfoodboxes’. Leveringen gebeuren in Schilde. Bij een levering aan randgemeentes dienen klanten vijf euro transportkosten te rekenen.