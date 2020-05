Zone 30 verplaatst naar huidige schoolomgeving, CD&V wil zone 30 in Schoolstraat behouden emz

15 mei 2020

18u59 0 Schilde Het bestuur van de gemeente Schilde wil haar zone 30 verleggen naar de huidige schoolomgeving. De zone 30 in de Schoolstraat aan de voormalige jongensschool Sint-Wijbrecht wordt opnieuw een zone 50. Daar is CD&V het niet mee akkoord.

Onder meer voor de Eugeen Dierckxlaan, de Leopold Gabrielslaan en de Kerkelei ligt het voorstel van een zone 30 op tafel. Dat juicht CD&V toe. Verder wil het bestuur de zone 30 in de Schoolstraat opheffen. “Simpelweg omdat het geen schoolomgeving meer is: het vroegere schoolgebouw staat gewoon leeg”, beargumenteert mobiliteitsschepen Olivier Verhulst (Open Vld).

Werf 44

Dat is niet naar de zin van CD&V. “In de Schoolstraat bevindt zich wél nog Werf 44, waar op dit moment de muziekacademie is gevestigd. Verder trekken de activiteiten in Werf 44 heel wat mensen die met de fiets komen. Ook de wekelijkse markt trekt volk dat te voet en met de fiets komt. Waarom dan de zone 30 opheffen?” De oppositiepartij adviseert zelfs om de zone 30 in de Schoolstraat uit te breiden tot aan de van de Wervelaan. “We sterven naar een optimalisatie van de verkeersveiligheid voor fietser en voetganger.”