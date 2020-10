WZC Sint-Lodewijk getrakteerd op kermissmoutebollen door Dorpscomité ‘s-Gravenwezel emz

21u36 1 Schilde Het Dorpscomité ‘s-Gravenwezel heeft de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ‘s-Gravenwezel (Schilde) getrakteerd op smoutebollen vanop de kermis in het dorp. En dat werd geapprecieerd, zeker nu het WZC geen feest kon vieren op de Dorpshappening of de kermis. “Ik eet heel graag smoutebollen. We gingen daarvoor vroeger vaak genoeg naar de kermis”, lacht bewoonster Louisa Stoffelen (88) uit Schilde.

In normale omstandigheden zou de kermis in ‘s-Gravenwezel gepaard zijn gegaan met een Dorpshappening georganiseerd door het Dorpscomité van ‘s-Gravenwezel. Daaraan zou ook het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk hebben deelgenomen. “We staan er met een tapkraan en een barbecue. Familie komt dan eten met de bewoners”, zegt woonzorgcentrumdirecteur Chris Janssens.

Voor die festiviteiten stak het coronavirus een stokje. Het Dorpscomité gelastte de Dorpshappening af. De kermiskramen vatten nog wel post op het Lodewijk de Vochtplein van zaterdag tot dinsdag. Ook de kermis bezoeken was in tijden van corona voor het rusthuis niet aangewezen. “We zitten niet bepaald met een curve die aan het afnemen is”, kadert Janssens.

Al werd het woonzorgcentrum in de eerste golf zwaar getroffen door corona, momenteel zit Sint-Lodewijk in goede papieren. “Ik durf het bijna niet zeggen, maar geen enkele bewoner heeft symptomen of is positief getest. Al sta ik wel iedere dag op met een vraagteken en ben ik pas opgelucht als ik ga slapen”, aldus Janssens.

Het mag duidelijk zijn dat het geen evidente tijden zijn voor het woonzorgcentrum. Daarom besloten Bart Lauryssen, Niko Leuridan en Marc Vermeiren van het Dorpscomité ‘s-Gravenwezel het initiatief te nemen om de kermis naar Sint-Lodewijk te brengen. “Hartverwarmend”, reageert Janssens. Er leek maar geen einde te komen aan de dozen vol smoutebollen. “22 dozen of 770 smoutebollen in totaal”, lachen Lauryssen en Leuridan.

Een groot deel bekostigt het Dorpscomité. 250 smoutebollen werden aangeboden door het Antwerpse smoutebollenkraam ‘Nie Warm Nie Wille’. Ook Sint-Lodewijk springt waarschijnlijk bij. “Toen er voorgesteld werd te trakteren, heb ik gezegd dat het er misschien wel meer zouden zijn dan ze aanvankelijk dachten”, verduidelijkt Janssens.

Van de gefrituurde lekkernij genoten de bewoners met veel plezier, uiteraard met een koffietje erbij. “Jammer dat er niets is kunnen doorgaan. Maar we moeten het aanvaarden. Of ik blij ben met de smoutebollen? Zeker da!”, zegt Louisa. En ook voor het personeel waren er smoutebollen in overvloed.