Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk zwaar getroffen door coronavirus: 4 overleden bewoners en 30 besmettingen emz

10 april 2020

19u14 0 Schilde Het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel (Schilde) is zwaar getroffen door het coronavirus. De balans stond afgelopen vrijdag op vier overlijdens en dertig besmettingen bij de bewoners. “De coronacrisis zal een niet te onderschatten psychische weerslag met zich meebrengen”, vertelt rusthuisdirecteur Chris Janssens.

Nog voor de coronacrisis uitbrak in de Vlaamse woonzorgcentra, bakende het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk een cohortzone af met een capaciteit van negen à twaalf bedden. Daar zouden de eerste bewoners geïsoleerd kunnen worden om te vermijden dat het virus zich verder zou kunnen verspreiden. Het inrichten van die ruimte gebeurde met hulp van het gemeentepersoneel. “We zeiden toen nog tegen elkaar ‘laat ons hopen dat we die nooit moeten gebruiken”, zegt Janssens.

Coronatestkits

Op 2 april testte een eerste bewoner echter positief op het coronavirus. Ondertussen overleden vier bewoners als gevolg van COVID-19. Eén vierde van de bewoners testte positief op het coronavirus. Die dertig besmette residenten verblijven op een aparte afdeling. “Dankzij onze coördinerende arts hebben we de bewoners met een vermoeden van besmetting wel snel kunnen testen.” Desondanks kreeg het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk geen coronatestkits van de federale overheid. Daardoor heeft het woonzorgcentrum de andere bewoners of personeelsleden nog niet kunnen testen. “Op de duur weet je het niet meer wie nu het virus heeft en wie niet.”

Volgens Janssens zou het goed zijn dat woonzorgcentra coronatestkits van de overheid zelf kunnen beheren. “Als je alle personeelsleden test, rijst immers de vraag nog hoe met de resultaten om te gaan. Eigenlijk mag de focus niet alleen liggen op de coronamaskers en -testen, maar ook het verhaal erachter. Het is een noodkreet voor hulp, erkenning en steun, wat reeds bleek uit het verleden, maar vooral in het heden aan de orde is en ook in de toekomst nog van toepassing zal zijn. Uiteindelijk zou de overheid ons moeten beschermen, omdat we een grote bijdrage leveren aan de ouderenzorg”, zegt hij.

Psychische weerslag

Tegelijkertijd bereidt de directeur van het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk zich voor op het moment wanneer alles opnieuw zal verlopen volgens de gewone gang van zaken. “Deze crisisperiode zal een enorme weerslag hebben op onze personeelsleden. Er heerst een grote psychische druk op hen. De restschade hoort opgevangen te worden.”