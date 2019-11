Winterdorp in ‘t Parkske zorgt opnieuw voor kerstmagie met een grotere schaatsbaan Ewoud Meeusen

20 november 2019

Schilde Voor het vierde jaar op rij zal Schilde baden in een kerstsfeer. Tussen 29 november en 5 januari is Winterdorp 't Parkske de ideale plek om te genieten van de wintermagie. Dit jaar breidt het Winterdorp ook zijn schaatsbaan uit.

De kerstfanaten kunnen ook dit jaar hun hart ophalen in het centrum van Schilde. Van vrijdag 29 november tot zondag 5 januari geniet u van een hapje of drankje aan de zeven kerstchalets van Winterdorp in ‘t Parkske. De schaatsers leven zich uit op een ijspiste van 400 vierkante meter. Winterdorp vergroot zo de schaatsoppervlakte met 100 vierkante meter voor meer schaatsplezier. Ook kinderen beleven de kerstmagie: zij ontdekken hun favoriete sprookjesfiguren in Winterdorp.