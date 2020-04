Wie meer wil bewegen tijdens de coronacrisis, kan voordelig een coach op afstand inschakelen emz

06 april 2020

19u28 8 Schilde Bewegen op Verwijzing van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven en Domus Medica werkt door de coronacrisis tijdelijk zonder verwijsbrief van de huisarts. Ook inwoners van de gemeenten in de Antwerpse Noordrand die meer willen bewegen, kunnen een beroep doen voor een bewegingscoach. Dat gebeurt door de crisisperiode op afstand via telefoon of videochat.

In 2017 werd het project opgestart met als doel Vlamingen meer te doen bewegen in het dagelijkse leven. Een Bewegen Op Verwijzing-coach zoekt samen met de deelnemer naar simpele manieren om dat te verwezenlijken. Dat gebeurt normaal met een verwijsbrief van de huisarts. Door de coronacrisis focussen die zich momenteel echter op urgente zaken. Momenteel is die verwijsbrief niet nodig. Na de aanmelding bekijkt de coach met de deelnemer of er geen gezondheidsrisico bestaat om te starten. Daarvoor zal de coach een overleg plegen met de huisarts. Daarop volgt een telefonisch intakegesprek. De coaching zelf gebeurt via telefoon of beeldbellen. De financiering van de Bewegen op Verwijzing-coach gebeurt grotendeels door de Vlaamse overheid.

Het standaardtarief bedraagt vijf euro per individueel begeleid kwartier, bij een verhoogde tegemoetkoming is dat één euro. Voor de coach in Stabroek en Kapellen is het tarief bij een verhoogde tegemoetkoming gratis. Inwoners van Schoten kunnen dan weer genieten van gratis sessies tijden de coronacrisis.

Een afspraak vastleggen kan via www.bewegenopverwijzing.be.

Hieronder kan u een overzicht vinden van de Bewegen op Verwijzing-coaches per gemeente in de Antwerpse Noordrand.

Zoersel

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Zoersel is Noortje Aernouts. Ze is telefonisch te bereiken via 0494/43.70.30 of per e-mail via zoersel@bewegenopverwijzing.be.

Malle

Voor Malle is de Bewegen op Verwijzing-coach Beate Hofkens. Ze is telefonisch te bereiken via 0497/76.48.12 of per e-mail via hoogstraten.rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be.

Schilde

Voor Schilde is de Bewegen op Verwijzing-coach Chantal Baert. Ze is telefonisch te bereiken via 0475/78.40.28 of per e-mail via wijnegem@bewegenopverwijzing.be.

Brasschaat

Voor Brasschaat is de Bewegen op Verwijzing-coach Stijn Waeijaert. Hij is telefonisch te bereiken via 0498/20.74.08 of per e-mail via antwerpen.stijn@bewegenopverwijzing.be.

Schoten

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Schoten is Karen Van Staeyen. Zij is telefonisch te bereiken via 0486/17.19.26 of per e-mail via schoten@bewegenopverwijzing.be.

Brecht

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Brecht is Noortje Aernouts. Ze is telefonisch te bereiken via 0494/43.70.30 of per e-mail via brecht@bewegenopverwijzing.be.

Wuustwezel

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Wuustwezel is Noortje Aernouts. Ze is telefonisch te bereiken via 0494/43.70.30 of per e-mail via wuustwezel@bewegenopverwijzing.be.

Essen

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Essen is Baldwin Sondervan. Hij is telefonisch te bereiken via 0475/22.23.00 of per e-mail via essen@bewegenopverwijzing.be.

Kalmthout

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Essen is Baldwin Sondervan. Hij is telefonisch te bereiken via 0475/22.23.00 of per e-mail via kalmthout@bewegenopverwijzing.be.

Kapellen

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Kapellen is Jordi Jansen. Hij is telefonisch te bereiken via 0497/28.96.33 of per e-mail via stabroek@bewegenopverwijzing.be .

Stabroek

De Bewegen op Verwijzing-coach voor Stabroek is Jordi Jansen. Hij is telefonisch te bereiken via 0497/28.96.33 of per e-mail via stabroek@bewegenopverwijzing.be.