Welkom terug, maar eerst handen ontsmetten: zó herbeleven leerlingen hun eerste dag weer op school emz

15 mei 2020

13u33 0 Schilde De leerlingen van het zesde leerjaar, het zesde middelbaar en zevende middelbaar zaten na een periode van twee maanden thuisonderwijs opnieuw achter de schoolbanken. Bij hun terugkeer werd afgelopen voormiddag bij de basisschool Vennebos in Schilde en de middelbare school PITO in Stabroek erg gehamerd op het handen wassen en de sociale afstand behouden. Voor de schoolkinderen was het vooral een aangenaam weerzien met hun vrienden. “Het is fijn om weer onder de mensen te zijn”, vertelt Annelore (12), die naar het Vennebos terugkeerde.

In het Vennebos in Schilde blijft het vrijdagvoormiddag erg rustig op de speelplaats. De school verwelkomt een vijftiental leerlingen van het zesde leerjaar. Bij de aankomst aan de school desinfecteerde directrice Karen Vandereyken de handen van de leerlingen. De eerste ontmoetingen moeten jammer genoeg zonder innige knuffels of ‘high fives’ gebeuren. Met anderhalve meter afstand slaan de meisjes een babbeltje met elkaar, terwijl de jongens hun favoriete speelplaatsactiviteit hernemen: een potje voetbal.



In twee aparte groepen krijgen de kinderen les. Alvorens het betreden van het klaslokaal, ontsmetten ze hun handen nogmaals. Daarna gaat iedere leerling op zijn vaste plaats zitten. Het vergt extra moeite om de kinderen die maatregels te doen naleven. “Je moet er steeds aan denken”, aldus juf Charlotte van het zesde leerjaar.

Attituderapport

Het valt op dat toch ongeveer de helft van de kinderen een mondmasker draagt, hoewel de kinderen daartoe niet verplicht zijn. “Daarover kregen we in de live chatsessies veel vragen. Grootouders hebben massaal mondmaskers gemaakt voor onze zesdejaars”, zegt juf Charlotte. De overige schooltijd draait in het Vennebos voornamelijk om het welbevinden. “We gaan dus geen toetsen meer inrichten. Maar wel gaan we de aangeleerde kennis op een speelse manier via quizzen bijvoorbeeld verwerken. Het zal eerder een attituderapport zijn dat de leerlingen nog zullen krijgen”, vervolgt juf Charlotte.

Lunchen aan eigen tafel

Hoewel de provinciale middelbare school PITO in Stabroek haar scholieren uit het zesde en zevende middelbaar mocht ontvangen, bleef het rustig op de anders levendige school. “Het voelt allemaal een beetje verlaten en onwerkelijk aan”, zegt technisch directeur Peter Jacobs.

In overleg met de provincie zal iedere leerling anderhalve dag naar school komen. Daarbij ligt de focus op de praktijk- en richtingsvakken. Om alles veilig te houden, gaat het PITO ver in de sociale afstand en de handhygiëne. In de refter moeten de leerlingen elk aan een eigen tafeltje hun boterhammen opeten. Aan de praktijkruimtes zijn ontsmettingszones voor gemeenschappelijk werkmateriaal ingericht. “Voor een theorieles zijn al die maatregelen behapbaar, maar qua praktijk moeten we iets meer improviseren om de maatregelen te kunnen nakomen”, aldus Jacobs.

Werken mét mondmasker

Voor de leerlingen doet het deugd om opnieuw met de handen te kunnen werken. “Ik heb thuis wel een beetje kunnen lassen, maar hier leer ik sowieso meer”, zegt leerling David (18). Ook leerling tuinbouw Jens (17) is tevreden. Hij wiedt onkruid aan de herdenkingstuin voor zijn voormalig klasgenoot en progeriapatiënt Mats Palinckx, die eind december 2019 op 17-jarige leeftijd overleed. “Ik heb het toch wel gemist.”

Bij het werken zijn de leerlingen wel verplicht een mondmasker te dragen. Dat is niet altijd evident. Zo moeten de lassers dat steeds afdoen alvorens ze hun spatmaskers opzetten. “Het is lastig, maar ik hoop dat het zal wennen”, aldus David. Leerling tuinbouw Jens heeft er iets meer last mee. “Na een tijd wordt het ademen moeilijk.”