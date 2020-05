Water pompen uit tien stroomgebieden in provincie Antwerpen tijdelijk verboden wegens kritisch laag waterpeil emz

08 mei 2020

12u51 0 Schilde Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berckx door middel van politiebesluit een captatieverbod voor tien ecologisch kwetsbare stroomgebieden in de provincie Antwerpen afgekondigd. Het waterpeil is kritisch laag. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte te kunnen beschermen.

Het verbod is van toepassing op de stroomgebieden van de Laarse Beek, de Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske. Door de maatregel mag uit geen water uit de onbevaarbare waterlopen in deze stroomgebieden gepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Ook visvijvers moeten losgekoppeld worden. Een uitzondering op het verbod is het gebruiken van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat of het aftappen voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Planten en dieren beschermen

Het extreem lage waterpeil is een gevolg van de aanhoudende droogteperiode. Bij het beheersen van de droogteproblematiek van haar waterlopen hanteert provincie Antwerpen een gedifferentieerde aanpak. Dat houdt in dat het captatieverbod enkel van toepassing is op waterlopen waar het waterpeil onvoldoende is om een goede ecologische toestand te garanderen. Daardoor wordt vermeden dat er steeds een algemeen verbod moet uitgesproken worden wanneer bij één van de waterlopen een ingreep vereist is.

Als beheerder van de waterlopen wil de provincie met het captatieverbod vermijden dat planten en beschermde diersoorten onherroepelijk aangetast worden. Door de maatregel genieten Europees beschermde vissoorten bijvoorbeeld een betere bescherming. Volgens de provincie is het van belang dat de jarenlange inspanning om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.

Tijdelijk verbod

Het verbod is tijdelijk. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Omstandigheden zoals het het weer kunnen ervoor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of wordt opgeheven. Het blijft echter geldig tot dat het bij politiebesluit wordt opgeheven.