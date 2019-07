Wagen knalt woning binnen Patrick Lefelon

15 juli 2019

03u48 0

In de nacht van zondag op maandag is een auto een huis binnengereden op de Oelegemsesteenweg in Schilde. De zware Mercedes SUV reed op een rondpunt rechtdoor, ramde een verlichtingspaal en reed dan een tuinhuisje aan diggelen. Vervolgens botste de auto op de hoek van een woning. De chauffeur werd ernstig gewond afgevoerd. Brandweerkorpsen van verschillende gemeenten kwamen ter plaatse om de woning te stutten.