Waar kan u eten afhalen? En welke restaurants en brasseries leveren aan huis? Lees hier waar u terecht kan in Schilde emz

18 maart 2020

21u00 0 Schilde Door de verplichte sluiting tot 5 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Ondanks de extra maatregelen mogen restaurants en brasseries blijven doorgaan met afhaalmaaltijden. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Schilde onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

De Drij Lindekens

Restaurant ‘De Drij Lindekens’ op de Turnhoutsebaan bleef niet bij de pakken zitten. Het stelde een menu aan afhaalgerechten samen voor haar klanten.

Bestellen kan telefonisch via 03/384.04.14. Afhalen gebeurt van woensdag tot zondag van 12 tot 14 uur en 18 tot 20 uur.

Casello

Ook Casello op de Turnhoutsebaan sprong creatief om met de huidige situatie. Het restaurant met Italiaanse accenten startte met een webshop waar klanten hun gerechten online kunnen kopen. De maaltijden kunnen afgehaald worden, maar worden sinds maandag ook in verschillende gemeentes geleverd.

Bestellen kan via de webshop. Daar kan u ook het volledige afhaalmenu en meer informatie over leveringen terugvinden. In Schilde en ‘s-Gravenwezel levert Casello bij een bestelling vanaf 20 euro.

De Rode Zee

Steakhouse & Bistro De Rode Zee op de Turnhoutsebaan startte ook met een afhaalservice van haar gerechten. Daarnaast is eveneens mogelijk de maaltijden aan huis geleverd te krijgen.

Bestellen gebeurt telefonisch via 03/430.10.01 of 0499/18.55.17. De afhaal- en leverservice is mogelijk tussen 17 en 22 uur. De volledige menu kan u vinden op www.derodezee.be.

Di Stephano

Restaurant Di Stephano op de Kerkstraat in ‘s-Gravenwezel schakelde om naar een take away-formule. Klanten kunnen Italiaanse maaltijden bestellen en afhalen. Daarnaast biedt de zaak verschillende fonduepakketten.

Bestellen kan enkel telefonisch via 03/295.63.63 vóór 17 uur 30. Afhalen mogelijk van woensdag tot vrijdag tussen 12 uur en 14 uur 30 en van 17 uur tot 21 uur 30, op maandag en zaterdag vanaf 17 uur tot 21 uur 30. Het volledige aanbod aan afhaalmaaltijden van Di Stephano is terug te vinden op de website.

Boca

Ook restaurant Boca op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel liet zich niet uit zijn lood slaan. De zaakvoerders stelden voor haar klanten twee menu’s samen, die afgehaald kunnen worden. “We zullen u proberen te blijven verwennen, maar dan wel in traiteurvorm”, klinkt het.

De menu’s aan 35 euro per persoon kunnen telefonisch besteld worden via 03/297.80.82. De maaltijden afhalen is 7/7 van 10 tot 22 uur mogelijk. Speciale verzoekjes zijn mogelijk, indien tijdig besteld wordt. Ook een flesje aangepaste witte of rode wijn is verkrijgbaar aan vijftien euro per fles.

Hertebos

Ook restaurant Hertebos op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel liet zijn hoofd niet hangen. Het team bokste een menu aan culinaire gerechten in elkaar die klanten kunnen afhalen. In de mate van het mogelijke worden de maaltijden ook aan huis geleverd.

Afhalen is enkel mogelijk indien u een dag op voorhand besteld heeft. Bestellen gebeurt telefonisch via 03/344.17.24 of 0491/08.17.96, per mail kan dat via info@hertebos.be.

Eat things

Ook restaurant Eat things op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel schakelde door de coronamaatregelen over op een take away- en leverservice. De menu kan u vinden op de Facebookpagina Restaurant Eat things.

Bestellen gebeurt voor 18 uur via 03/337.71.49. Afhalen en leveren gebeurt iedere dag uitgezonderd maandag tussen 17 en 20 uur. Als u voor minder dan zestig euro bestelt, dient u uw bestelling af te halen, waarbij die naar uw auto gebracht wordt. Bij een bestelling van meer dan zestig euro, wordt die in een straal van vijf kilometer aan huis geleverd.

De Vogelenzang

Net als alle andere horecazaken was ook Brasserie De Vogelenzang op de Wijnegemsteenweg in Schilde genoodzaakt over te schakelen op afhaalmaaltijden. Momenteel zijn er enkel pizza’s verkrijgbaar.

Bestellen gebeurt telefonisch via 03/353.62.40 of 03/294.57.96. Afhalen is alle dagen mogelijk tussen 17 en 21 uur.

Foodbar Pastec

Ook foodbar Pastec Ontbijt & Lunch op de Turnhoutsebaan blijft open. Zoals alle horecazaken is dat enkel voor het afhalen van maaltijden.

Bestellen kan via 03/502.90.91. Open van dinsdag tot vrijdag van 08 uur 30 tot 16 uur, op zaterdag van 9 tot 16 uur.

Ruggeri

De Italiaanse traiteurzaak Ruggeri bleef eveneens niet bij de pakken zitten. Door de coronacrisis kwam de webshop zelfs in een stroomversnelling. Bij Ruggeri op de Turnhoutsebaan kan u terecht voor culinaire, vers bereide kant-en-klare maaltijden uit de Italiaanse keuken.

Bestellen kan online via de webshop. Meer informatie via 03/383.37.00. Gerechten afhalen kan van dinsdag tot vrijdag tussen 10 uur 30 en 12 uur 30 of van 13 uur 30 tot 18 uur, op zaterdag gaat dat tussen 10 en 17 uur. Bij een bestelling van minstens vijftig euro, kan die de dag erop in de gemeentes Schilde, Brasschaat en Schoten of diens deelgemeentes aan huis worden geleverd.

Traiteur Sigrid

Omdat alle grote festiviteiten en evenementen afgelast werden, moeten ook traiteurs inventief omgaan met de huidige situatie. Traiteur Sigrid op de Vloeyenbergdreef besloot zolang de coronamaatregelen gelden, dagschotels aan huis te leveren in de gemeente Schilde. Iedere dag bereidt ze een andere menu.

Bestellen kan via 0485/73.08.18 of per mail via traiteursigrid@hotmail.com. Voor een dagschotel bestaande uit soep en een warme maaltijd betaalt u negen euro.

Mu Daeng

Ook het Thais restaurant Mu Daeng op de Picardiëlaan in Schilde plooit zich terug op een afhaalservice.

Bestellen gebeurt telefonisch via 03/464.05.50 of 0471/61.85.06. Afhalen is iedere dag tussen 17 en 21 uur mogelijk. De volledige menu kan u terugvinden op de website van Mu Daeng.

Smet Chocolaterie & Doopsuiker

Smet Chocolaterie & Doopsuiker op de Turnhoutsebaan mag gewoon open blijven, maar startte daarenboven ‘s avonds met een uitzonderlijke leverservice aan huis. “De altijd al aanwezige hygiëne wordt nog extra aangescherpt”, klinkt het.

Bestellen voor afhaling of levering kan via 03/383.52.59 of per mail langs jackysmet1@gmail.com. Afhalen gebeurt van maandag tot zaterdag tussen 10 en 17 uur 30, op vrijdag blijft het winkeltje een uur langer open.