Vrouwelijke schepenen van Schilde poseren ‘halfnaakt’ om strijd tegen borstkanker in de kijker te zetten : “Laat je echt controleren, want er is een behandeling” Marian Van Alphen en Kathleen Krekels hebben zelf borstkanker gehad Toon Verheijen

11 september 2020

10u22 0 Schilde De drie vrouwelijke schepenen van Schilde pakken uit met een heel opvallend en tegelijk ook sterk campagnebeeld waar ze half 'naakt’ poseren om vooral vrouwen te stimuleren op tijd naar hun borsten te laten kijken. Marian Van Alphen en Kathleen Krekels weten wat het is, want ze hadden zelf borstkanker. Schepen Pascale Gielen steunt hen omdat ze zelf in de vriendenkring twee vrouwen heeft gekend met borstkanker. “Aarzel niet en laat je gewoon controleren”, klinkt het.

De maand oktober staat in het teken van de strijd tegen borstkanker. Vrouwen tussen de 50 en de 69 krijgen tweejaarlijks ook de kans om een mammografie te laten maken. De schepenen Marian Van Alphen, Kathleen Krekels en Pascale Gielen willen met een opvallende campagne vrouwen oproepen om hun borsten te laten nakijken. Ze benadrukken echter ook dat niet alleen vrouwen borstkanker kunnen krijgen, maar dat het ook bij mannen kan voorkomen. Marian Van Alphen is net de 50 gepasseerd. Ze heeft er nooit echt mee naar buiten gekomen, maar ook zij heeft borstkanker gehad. Zeven jaar geleden ging ze op doktersbezoek en was het verdict duidelijk. “Dat is letter een blok beton die op je hoofd valt”, zegt Marian Van Alphen. “Ik was 44 en in flow van mijn leven. De kinderen waren al groter. We genoten. En dan plots dat nieuws. Een gevoel dat je leven gaat stoppen. Paniek ook binnen je gezin. Plots moet je je leven in handen van de medische wereld leggen. Ik heb me gelukkig wel kunnen herpakken want al snel besefte ik ook dat er een behandeling mogelijk is.”

Onthaasten

Marian ging er vol voor samen met haar gezin. Samen met tal van vrienden die haar door dik en dun gesteund hebben. “Elk nadeel heeft zijn voordeel zeggen ze wel eens”, vertelt Marian. “Gek genoeg is dat ook zo. Op vrijdag moest ik telkens naar het ziekenhuis voor chemo. Eigenlijk was dat een moment voor mij om te onthaasten. Even alles alleen voor mezelf. Ergens – en dat mag dan heel raar klinken – genoot ik van die momenten. Maar ik was iemand die veel werkte, een druk sociaal leven had. Dan was die vrijdag wel even iets anders (lacht). Ook wel met de immense steun van mijn partner en mijn moeder. Die stonden er letterlijk altijd.”

Blijf vechten

Bij Kathleen Krekels is het allemaal wat priller. Bij haar werd eind 2018 borstkanker ontdekt. Een zware klap familiaal, maar bovendien ook nog eens vlak voor ze opnieuw campagne moest gaan voeren voor de federale verkiezingen van mei 2019. “Het was een donderslag bij heldere hemel”, vertelt Krekels. “De chemobehandeling die volgde was een intense periode. Een tijd van vallen en opstaan, genieten van vrienden en familie, andere prioriteiten stellen. Goede dagen afwisselen met slechte dagen. Ik wil iedereen die in dezelfde situatie komt meegeven dat je er altijd voor moet blijven gaan. Blijven vechten met steun van iedereen die je omringt.”

Onderzoek

Pascale Gielen is de enige van de drie vrouwelijke schepenen, die geen borstkanker heeft gehad, maar ze kreeg onlangs wel een uitnodiging voor een mammografie in de bus. “Maar ik heb zelf ook twee vriendinnen gehad die de strijd moesten aangaan. Mijn controle was gelukkig goed: geen borstkanker. Maar ik wil het belang van die testen onderschrijven en hoop dat we met onze campagne vrouwen kunnen aansporen die testen echt wel te laten doen.”

Agenda

De gemeente organiseert in de maand oktober verschillende activiteiten rond borstkanker. Zo is er op 12 oktober om 19 uur ‘s avonds in Werf 44 een infoavond. Op 13 oktober in samenwerking met Casa Callente in Brasschaat een informatieavond over alle types borstkanker en de mogelijke behandelingen. Op 21 oktober is er in de Werf een ‘Ladies Day’, een verwendag voor vrouwen en ‘s avonds een informatieavond rond reconstructieve heelkunde. Op 30 oktober is er het toneelstuk Wintertulpen. Alle info en inschrijven op http://www.schilde.be/inschrijven.

De gemeente doet ook een oproep om te grote, te kleine of oude bh’s naar het gemeentehuis te brengen of naar ‘t Parkske. De bh’s zullen dan opgehangen worden aan het Schil Vanneke dat in september en oktober elke woensdag door Schilde zal trekken. De bh’s worden daarna geschonken aan Moeders voor Moeders.