Vriendengroep verkoopt snoepzakjes ten voordele van Zelfmoordlijn: “Thomas had een gouden hart” Ewoud Meeusen

04 december 2019

18u27 21 Schilde Voor Charlie Grell (26) uit Schilde staat de Warmste Week dit jaar in teken van de Zelfmoordlijn. Ten voordele van die organisatie verkoopt hij samen met een aantal andere voormalige collega’s van de jeugddienst snoepzakjes. Vier jaar geleden stapte hun jeugdvriend en speelpleinanimator Thomas, toen 21, uit het leven: “We willen zelfmoordgedachten bespreekbaar maken”, vertelt Charlie.

De winterkoude slaat genadeloos toe en dat betekent dat de Warmste Week eraan komt. Dit jaar besloten ook Charlie en een aantal van zijn vrienden zich in te zetten. Ze lanceerden het idee om snoepzakjes voor vijf euro te verkopen. De opbrengst doneren ze aan de Zelfmoordlijn: “Op die manier willen we helpen het taboe rond zelfdoding doorbreken”, legt Charlie uit. De Zelfmoordlijn is een nooddienst voor iedereen die aan zelfdoding denkt, maar ook voor wie ermee in aanraking komt.

Zware klap

Ook Charlie werd in 2015 geconfronteerd met zelfdoding. Zijn jeugdmakker benam zich op 21-jarige leeftijd van het leven. Dat kwam hard aan: “We hebben samen fantastische momenten beleefd op de jeugddienst van Schilde. Thomas was net als ik vrijwillig animator bij de speelpleinwerking. Hij was een man met een gouden hart”, vertelt Charlie. Als jonge studenten hebben ze ’s avonds dikwijls de bloemetjes buiten gezet.

Toen Charlie en Thomas na hun middelbare school verder gingen studeren, verminderde het fysieke contact: “Maar dat betekende niet dat we elkaar niet geregeld hoorden via sociale media. Thomas is altijd een kerel geweest met wie ik veel gelach en plezier gedeeld heb”, zegt Charlie.

In memoriam

Vier jaar later heeft Charlie de zelfdoding van Thomas een plaats kunnen geven. Desondanks vindt hij het belangrijk om zijn kameraad te herdenken: “We hebben aan de ouders van Thomas ons idee van de snoepzakverkoop voor de Warmste Week voorgelegd. Op die manier wilden we de gedachten aan hem doen verder leven”, zegt Charlie.

De vriendengroep verkocht al bijna dubbel zo veel snoepzakjes als hun oorspronkelijke doel van 100 stuks: “Op sociale media heerst er enorm veel solidariteit. Dat is prachtig om te zien”, besluit Charlie.