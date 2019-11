Voorleesweek met De Kindervleesfabriek en selfies Ewoud Meeusen

21 november 2019

13u21 0 Schilde Van 16 tot 24 november 2019 organiseert Iedereen Leest opnieuw de Voorleesweek om het belang en het plezier van voorlezen in de kijker te zetten. Basisschool in ‘t Park in Malle kreeg Raymonda Verdyck over de vloer voor een verhaaltje. In Schilde verwelkomt de bib alle leerlingen van de lagere scholen voor een gezellige voorleessessie: “Het valt op dat ‘De Kindervleesfabriek’ de kinderen heel geboeid houdt”, vertelt voorlezende vrijwilliger Paul Van Damme.

Voorlezen is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Dit jaar vraagt de Voorleesweek meer aandacht voor ‘voorleesrituelen’. Volgens de organisatie Iedereen Leest is het belangrijk om van voorlezen een vaste gewoonte te maken. De bibliotheek van Schilde ontvangt in dat kader deze week de leerlingen uit de lagere school: “Met dat initiatief willen wij de kinderen aanzetten om te blijven lezen en hun taalvaardigheid bijspijkeren”, vertelt projectmedewerker Michelle Vanherck.

‘De Kindervleesfabriek’

Donderdagvoormiddag was het de beurt aan Schildenaar Paul Van Damme om voor te lezen: “Niets dat lekker is, behalve één magisch ding, gele drilpudding”, leest Paul met beleving. De leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool Wonderwijzer luisterden met veel verbazing en gelach naar de avonturen van Korneel-ik-eet-niet-veel: “De mama wil het kindje bang maken om dan zijn bord leeg te eten!”, klonk het bij de kinderen van juf Sofie Schillemans.

Paul koos zelf voor ‘De Kindervleesfabriek’ van Ruth Verstraeten met illustraties van Eva Mouton: “Door de speciale rijmvorm, begrijpen de kinderen misschien niet elk woord, maar ze zijn wel mee met het verhaal. Het is voor hen heel herkenbaar: soms krijgen ook zij net als Korneel spruitjes of witloof op hun bord. Als ze dat niet willen eten, houden ouders vaak een stok achter de deur als een Kindervleesfabriek”, vertelt Paul.

Voorleesselfies in GO! Basisschool ‘t Park

Ook ‘t Park in Malle zet sterk in op de leescultuur, omdat dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de schoolgaande kinderen. Tijdens de Voorleesweek kreeg de basisschool bezoek van Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO! . In het tweede leerjaar van juf Kathleen Michielsen las ze voor uit ‘Max en de toverstenen’ van Marcus Pfister.

Tijdens de Voorleesweek staan bij ‘t Park veel activiteiten op het programma. De oudere leerlingen lezen voor uit boekjes voor de jongere kinderen. Daarnaast nodigt de school ouders en grootouders uit om te komen voorlezen in de klas. De school organiseert ook een wedstrijd, waarbij de leerlingen een selfie kunnen maken van hun voorleesritueel. De origineelste inzending wordt dan beloond met een prijsje.