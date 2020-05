Voor het eerst in 35 jaar géén Dorpsdag in hartje ‘s-Gravenwezel emz

19 mei 2020

12u53 0 Schilde Het Dorpscomité ‘s-Gravenwezel (Schilde) heeft besloten de Dorpsdag gepland op zaterdag 13 juni af te gelasten. Volgens de organisatie is het niet aangewezen om midden juni al een evenement met de omvang van de Dorpsdag te laten doorgaan. De Dorpshappening van 15 en 16 augustus blijft voorlopig nog wel op de planning staan.

Aan het einde van maart kondigde het bestuur van de gemeente reeds af dat ze al haar evenementen, activiteiten en bijeenkomsten tot en met 30 juni te annuleren. Ook niet-gemeentelijke evenementen die plaatsvinden in gemeentelijke gebouwen, zouden niet kunnen doorgaan. Voor buitenactiviteiten werd nog afgewacht. Het Dorpscomité van ‘s-Gravenwezel besliste de knoop door te hakken voor de Dorpsdag: voor het eerst sinds 1986 zal die niet plaatsvinden in ‘s-Gravenwezel op de tweede zaterdag na Pinksteren. Dat is een bittere pil, aangezien het feestelijk evenement in de Kerkstraat en op de Wijnegemsteenweg heel wat inwoners van ‘s-Gravenwezel, Schilde en omstreken trekt.

Rijp beraad

Voor de organisatie van de Dorpsdag is het door de coronacrisis niet evident het evenement te plannen. Desondanks werd de hoop lange tijd levend gehouden. “We hebben een hele tijd de piste opengehouden om ons evenement toch op de één of andere manier te laten plaatsvinden, met aangepaste maatregelen. Maar na rijp beraad en overleg met de gemeente Schilde zijn we tot de rationele beslissing gekomen de Dorpsdag van ‘s-Gravenwezel te annuleren”, zeggen organisatoren Bart Lauryssen, Marc Vermeiren, Niko Leuridan en Ivan Gysels.

Dat wil echter niet zeggen dat het Dorpscomité ‘s-Gravenwezel volledig stilvalt. “Mogelijke toekomstige activiteiten later op het jaar worden met behulp van moderne digitale mogelijkheden bekeken en waar mogelijk creatief uitgewerkt”, klinkt het. Daarbij houdt de organisatie rekening met de evolutie van de gezondheidssituatie de komende weken en maanden.

Dorpshappening

De Dorpshappening gepland op zaterdag 15 en zondag 16 augustus blijft voorlopig op de planning staan. Of het evenement effectief doorgaat, is afhankelijk van wat er in de zomermaanden in Vlaanderen en meer bepaald in Schilde mogelijk zal zijn. “De gezondheid van iedereen - van inwoners en bezoekers tot medewerkers en partners - is uiteraard de prioriteit. Sfeer en gezelligheid brengen in het centrum van ‘s-Gravenwezel komt uiteraard pas op de tweede plek”, zegt het organisatieteam volmondig.

Harde noot

Ondanks al die onzekerheden gelooft het Dorpscomité dat ze samen met alle inwoners van het dorp sterker uit de crisis zal komen. “Als een organisatie die zich als doel stelt het centrum van ‘s-Gravenwezel te doen bruisen en daarbij mensen, handelaars en verenigingen een forum wil bieden om zich in de kijker te plaatsen, is het een harde noot om te kraken. Maar als samenleving zitten we allemaal in hetzelfde schuitje: we zullen nog even moeten doorbijten.”

De organisatie is dan ook bereid initiatieven te nemen of te ondersteunen die het sociale weefsel van de ‘Parel der Voorkempen’ weer in gang brengen en nog meer versterken. In dat kader kunnen de inwoners van de gemeente Schilde alvast de datum voor de Dorpsdag in 2021 noteren. Die vindt plaats op zaterdag 5 juni 2021. “Als er dan geen coronazorgen meer zijn, beloven we er een spetterende editie van te maken”, luidt het besluit.