Vogels spotten in het Schildehof: “Ik heb mijn favoriet al gezien!” emz

26 januari 2020

15u35 2 Schilde Afgelopen weekend hield Natuurpunt zijn jaarlijkse vogelweekend. Ook de lokale afdeling Schijnbeemden deed daar enthousiast aan mee. Ze nodigde iedereen uit op haar praatcafé ‘Vogels voeren en beloeren’ in Schilde om vogels te komen spotten in het Schildehof. “We hebben al boomklevers, koolmezen en pimpelmezen gespot”, zegt Stan Janssen (11).

Op zaterdag 25 en zondag 26 januari riep Natuurpunt wederom de burger op om de vogels in zijn tuin te herkennen en te turven. Op die manier wil de Vlaamse natuurorganisatie de toestand van de tuinvogels over de jaren heen in kaart brengen. Ook Natuurpunt Schijnbeemden (Deurne, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Ranst en Schilde) nam deel aan het onderzoek. “De relevantie van vogels tellen op één locatie is miniem, maar als dat in meer dan 4.000 tuinen in Vlaanderen gebeurt, ben je aan statistiek aan het doen. Biologen kunnen dan verwachtingen scheppen over het vogelbestand. Met die informatie kan Natuurpunt dan informeren welke vogel het bijvoorbeeld moeilijk heeft”, zegt Lode Rubberecht (65), secretaris van Natuurpunt Schilde.

Roodborst

Heel wat vogelliefhebbers zakten zaterdagnamiddag af naar De Oranjerie in het Schildehof om vogels te spotten. “We leren de bezoekers ook tuinvogels te onderscheiden. De koolmees heeft bijvoorbeeld een zwarte muts op, de pimpelmees een blauwe”, zegt Lode. Terwijl die als conservator van natuurgebied De Pont in Schilde grote fan is van de kauw, heeft de jonge vogelspotter Stan een voorliefde voor het roodborstje. “Ik heb mijn favoriet hier al gezien!”, zegt hij trots.

Ook Stans vader Guy Mertens (47) ziet het roodborstje graag rondvliegen. Dankzij hem kreeg Stan de smaak te pakken: “Zelf ben ik een opleiding voor natuurgids aan het volgen. Ik neem Stan dan ook vaak mee als ik vogels ga spotten. Zo zijn we recent nog naar Doel geweest toen er een zeearend gespot was in de polders. Jammer genoeg hebben we hem niet kunnen zien, maar we hebben wel een ruigpootbuizerd gespot!”, lacht Guy.