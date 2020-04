Vlammen slaan door dak bij brand in Rozenlaan Jan Aelberts

16 april 2020

00u53 0 Schilde In de Rozenlaan in Schilde heeft woensdagavond een felle brand gewoed.

De brandweer had woensdagavond de handen vol. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak van een gebouw in de Rozenlaan in Schilde. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle. Gewonden vielen er niet. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niks bekend.