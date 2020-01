Vijf jaar cel voor man die opzettelijk zijn ex-vriendin had aangereden BJS

31 januari 2020

16u07 0 Schilde De Antwerpse strafrechter heeft Islam G. (24) uit Schoten veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor poging tot doodslag. De twintiger had zijn 19-jarige ex-vriendin opzettelijk aangereden met zijn wagen. Het voertuig werd verbeurdverklaard.

Islam G. en het slachtoffer hadden een tijdlang een knipperlichtrelatie, die erg problematisch verliep. Toen het meisje er begin april 2019 een punt achter zette, kon de beklaagde dat niet verkroppen. Hij bleef haar bellen en achtervolgen.

Islam G. eiste op 8 april dat ze naar hem toe kwam, want anders zou hij haar familie vermoorden. Het slachtoffer gehoorzaamde. Het gesprek liep echter volledig uit de hand. Hij dreigde haar neer te steken en duwde haar op de grond. De beklaagde ging vervolgens zijn wagen halen en deed alsof hij haar wilde aanrijden om haar bang te maken.

Op 13 mei hadden Islam G. en het slachtoffer opnieuw afgesproken in Schilde. Het meisje had intussen iemand anders en de beklaagde had het daar moeilijk mee. Hij wilde dat ze met hem meeging, maar dat weigerde ze, waarna hij kwaad wegreed.

Lichte verwondingen

Wat later ging hij naar haar woning, omdat hij dacht dat ze intussen wel thuis zou zijn. Toen er niemand open deed, trapte hij de voordeur in. Het slachtoffer, dat net kwam aanlopen, zag de beklaagde wegrijden in zijn auto. Hij maakte rechtsomkeer en reed het meisje langs achteren aan op het voetpad. Ze kwam deels op de wagen terecht en belandde vervolgens op de grond. Het slachtoffer liep gelukkig slechts lichte verwondingen aan beide knieën op.

Islam G. bood zich later die avond zelf aan bij de politie. Hij zei dat ze voor zijn wagen was gaan staan en dat het niet zijn bedoeling was geweest om haar aan te rijden. Hij was dronken en zat vol adrenaline. Zijn advocaat had voor een herkwalificatie naar slagen en verwondingen gepleit, maar de rechtbank vond dat er wel degelijk sprake was van een intentie tot doden.

“Het feit dat uiteindelijk het slachtoffer beperkte verwondingen had, betekent niet dat er geen sprake was van een intentie tot doden. De gevolgen van zijn handelingen hadden evengoed dodelijk kunnen zijn.”