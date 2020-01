Vierde editie Winterdorp Schilde is schot in de roos: “Evenement duidelijk op de kaart gezet” emz

04 januari 2020

18u30 17 Schilde Afgelopen weekend kwamen de inwoners van de gemeente Schilde voor de laatste keer de kerstsfeer opsnuiven bij Winterdorp in ‘t Parkske. De combinatie van een grote ijspiste, kerstchalets en kinderanimatie was opnieuw een succesformule: “Ieder jaar vinden de bezoekers het Winterdorp professioneler. Dat doet deugd”, vertelt organisator Kristof De Groote (35).

In het park achter de muziekschool heerste zaterdagnamiddag een aangename gezelligheid. Schildenaren kwamen samen op het slotweekend van Winterdorp in ‘t Parkske om nog even te kunnen genieten van de wintermagie. Het was de vierde keer dat Kristof De Groote (35) en Olivier Seminck (33) de handen in elkaar sloegen om het evenement op poten te zetten: “Een aantal jaar geleden groeide het idee bij ons op café om iets te organiseren voor de gemeente Schilde. Samen met de vzw K&O (Kristof en Olivier, nvdr) was dan het concept van Winterdorp geboren. Klein, maar gezellig”, licht Kristof toe.

Schaatsplezier

De blikvanger van het Winterdorp was wederom de grote schaatspiste, die door haar oppervlakte van 400 vierkante meter in vergelijking met vorig jaar zelfs 100 vierkante meter groter was. De laatste twee weekends van december en het eerste weekend van januari konden bezoekers zelfs deelnemen aan schaatslessen begeleid door ijshockeyspeler Yarne Vaerewyck (16). De jongeman uit Schilde volgt zijn opleiding aan de internationaal befaamde ‘The Hill Academy’ in Canada: “Hopelijk kan ik daar doorgroeien tot professional”, klinkt het bij Yarne. De financiële bijdrages voor de snelcursus schaatsen zullen dan ook gebruikt worden om zijn lessen en verblijf in Toronto te kunnen bekostigen.

Disneyfiguren

Terwijl de jongeren en ouders genieten van een hapje en een drankje bij de kerstchalets, vermaken de allerkleinsten zich met de kinderanimatie. De winterfiguren van de Disneyfilm ‘Frozen’ knuffelden met alle plezier hun piepjonge fans. Verder liepen de kinderen geschminkt en met geknoopte ballonnen vrolijk rond. Ook de draaimolen trok hun aandacht: “Elite Reklaam en Schil Mart hebben in winkels veel gratis tickets uitgedeeld”, zegt Kristof.

Succesverhaal

Na 37 dagen Winterdorp kunnen organisatoren Kristof en Olivier op een succesvolle editie zonder incidenten terugblikken: “Alleen buiten het Winterdorp zijn er ‘s nachts strubbelingen geweest of auto’s beschadigd. Voor de rest zijn de reacties enorm positief. Door het goede weer mochten we zelfs meer bezoekers verwelkomen dan vorig jaar. Ons doel was het evenement voor Schilde op de kaart te zetten, en dat is ons toch wel duidelijk gelukt”, vertelt Kristof.

Ook de vijfde editie is veelbelovend: “Al onze standhouders van de kerstchalets hebben nu al toegezegd voor volgend jaar. Ze vragen zelfs of meer plaats mogelijk is. Daarnaast was het winterterras heel succesvol. We gaan dat volgend jaar proberen iets uit te breiden. Dat zal opnieuw puzzelen worden”, besluit Kristof al lachend.