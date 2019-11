Van verkeersveiligheid tot extra hondenlosloopzones: meer dan 500 bezoekers delen hun ideeën voor Schilde in de POP-UP winkel Ewoud Meeusen

08 november 2019

14u38 7 Schilde Sinds begin oktober nodigt de gemeente Schilde zijn inwoners uit om origineel uit de hoek te komen. In de POP-UP winkel op de Turnhoutsebaan kan iedereen zijn idee voor Schilde al dan niet anoniem achterlaten. Alle inzendingen krijgen de nodige aandacht. Reeds 500 bezoekers bezochten de POP-UP winkel om hun plan uit de doeken te doen en te genieten van een kopje koffie of thee.

Creativiteit troef

Niet alleen de opgeschreven ideeën zijn welkom. De POP-UP winkel ontvangt ook graag creatieve uitwerkingen van een plan voor Schilde. Zo kan u uw idee tekenen of visualiseren op een groot stratenplan. Wie graag zijn idee vertelt, is ook welkom. Ook videoboodschappen bekijkt de gemeente Schilde met veel plezier. Daarnaast verwelkomt de POP-UP winkel ook groepen, verenigingen en scholen om hun toekomstplannen aan de gemeente over te brengen.

Gemeenschappelijke bekommernissen

Uit de 560 ideeën bleek dat de Schildenaar vaak van gelijkaardige thema’s wakker ligt. Zo is verkeersveiligheid een belangrijk item: vele mensen pleiten voor betere voet- en fietspaden en meer zebrapaden. Verder hechten de inwoners van Schilde ook veel aandacht aan ontspanning. Een bijkomende sportinfrastructuur, activiteiten voor senioren of nieuwe hondenlosloopzones zouden meer dan welkom zijn. De meest voorkomende ideeën komen extra in de kijker: “In onze POP-UP winkel hangt nu een poster met de zeven meest voorkomende ideeën weergegeven in grote ballonnen. Die ideeën kan je dan ‘liken’ door je naam, een kruisje of een streepje eronder te schrijven”, legt Florence Myncke van de communicatiedienst Schilde uit.

Daarnaast komen er ook heel wat burgers origineel uit de hoek: een stilteweekend, een meldpunt voor studenten of kleurrijke stickers op glascontainers. Voor de POP-UP winkel is geen enkel idee te gek. Tot donderdag 20 december kan u nog terecht in de POP-UP winkel om uw creatief of origineel idee voor de gemeente Schilde achter te laten.