Uitslaande woningbrand in Drijhoekdreef: één persoon gewond Sander Bral

21 april 2020

19u59 2 Schilde Brandweer Zone Rand is dinsdagavond opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Drijhoekdreef in Schilde. Achterin de woning is het dak ingestort en binnen is er ook veel schade. Eén persoon ademde te veel schadelijke rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De posten Schilde, Sint-Antonius (Zoersel) en Zandhoven van Brandweer Zone Rand snelden zich rond half zeven dinsdagavond naar een villa in de Drijhoekdreef. Achteraan de woning was er brand uitgebroken om een nog onbekende reden. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de kamer achterin uitbrandde. Ook een deel van het dak is ingestort door de brand. De schade is groot. Eén persoon raakte moest met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis.

Terwijl de brandweer zijn werk deed, was de straat volledig afgesloten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Mogelijk is die te vinden bij dakwerken die uitgevoerd werden.