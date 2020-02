Traiteur Sigrid valt in de prijzen met haar dessert ‘Wandeling op de Toren’ emz

25 februari 2020

20u17 29 Schilde Traiteur Sigrid uit Schilde heeft de award voor ‘Beste Gerecht’ van Het KookTalent van Vlaanderen gewonnen. Die erkenning kreeg Sigrid Stroobants (44) voor haar ‘Wandeling op de Toren’, waarbij ze op plateaus in de hoogte diverse verse dessertjes presenteert.

In 2018 kreeg Traiteur Sigrid de Horeca Award voor ‘Hospitality’ of gastvriendelijkheid. Op maandag 24 februari mocht de traiteur op de Vloeyenbergdreef een nieuwe titel aan haar palmares toevoegen. Bij de wedstrijd Het KookTalent van Vlaanderen georganiseerd door het Vlaamse awards-organisatiebureau Excellent Events uit Aarschot werd haar dessertenbuffet uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Beste Gerecht’. De jury bestond onder meer uit sterrenchef Kwinten De Paepe, ‘Creative Tast Expert’ Luc Van den Bergh en Luc Serre, die jarenlang het boegbeeld van het Antwerpse Hilton Hotel was.

Uitdaging

Stroobants volgde haar opleiding in de hotelschool. Daarna belandde ze in de horeca. Zestien jaar geleden startte ze als traiteur in bijberoep. De laatste zes jaar is Stroobants volledig zelfstandige traiteur. Om zich van de andere traiteurs te onderscheiden, biedt ze een heel breed gamma aan. “Uiteraard heb ik vaste formules. Maar als mijn klanten iets anders willen, probeer ik dat, zelfs al is het Afrikaans. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Sommige gelegenheden vinden maar één keer plaats, dus dan moet het buffet zijn zoals de feestvierders het willen”, lacht Stroobants.

Traiteur Sigrid werkt naar eigen zeggen steevast met verse producten en op ambachtelijke wijze. De prijs kreeg ze met haar desserten-étagère ‘Wandeling op de Toren’, waarbij die op plateaus op verschillende hoogtes gepresenteerd wordt. “Dat is dan een assortiment aan vers fruit, zelfgemaakte chocomousse, bavarois, sabayon, biscuittaart en een aantal chocoladestukken. Ook maak ik voor de jarige of het feestbeest een gepersonaliseerde taart”, zegt Stroobants.

Erkenning

Voor Stroobants is het fijn dat niet alleen haar gastvrijheid, maar nu ook haar kookkunsten bekroond wordt. “Eigenlijk is het toch wel een zwaar beroep. Ik krijg veel erkenning van mijn klanten, maar ik vind het ook aangenaam dat een externe organisatie mijn werk in de schijnwerpers wil zetten.”