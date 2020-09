Sven Van Laere beleeft plezier in autosport: merkencup van Mazda is pure competitie Joost Custers

08 september 2020

10u17 1 Schilde Het Belgische en bij uitbreiding het Benelux-autosportseizoen is weer op gang geschoten en Sven Van Laere heeft een tweede raceweekend achter de rug. De Antwerpse ondernemer kroop niet in de vertrouwde Porsche Cayman van de Porsche Sprint Challenge Benelux, maar deed het deze keer in een Mazda MX-5 Cup. Hiermee vond Sven Van Laere de pure merkencup terug, een vorm van competitie die voor hem in 2017 nog resulteerde in de titel in de Belgische Clio Cup. Ditmaal ging het dus niet om een peloton Franse voortrekkers, maar wel om de Japanse achterwielaangedreven Mazda MX-5, overigens de meest verkochte roadster uit de geschiedenis van de auto. Van Laere maakte een stevige leercurve door en sloot het weekend met een mooie top 10 plaats af.

De organisatie van Dick Van Elck, mede de promotor van de Supercar Challenge en de Fiesta Cup, lanceerde in 2019 dus ook een merkencup voor de bekend roadster Mazda MX-5. In Assen waren de deelnemers aan hun tweede weekend toe, met twee sprintraces van 30 minuten, zonder pitstops, zonder complexe strategie of andere ingrepen.

“Ik heb me enorme geamuseerd”

Sven Van Laere doet zijn verhaal: “Dat is inderdaad de essentie van autosport, iedereen met hetzelfde materiaal en racen maar van start tot finish! Ik moet zeggen, ik hou daar wel van, al heb ik vrijdag en zaterdag wel even tijd nodig gehad om me aan te passen aan de auto. Bij de eerste vrije training zat ik dan nog eens verkeerd in de wagen en die tijden wil ik zo snel mogelijk vergeten (lacht). Maar wat volgde was puur plezier, mijn chrono’s werden beter en beter! Ik kon eerst aansluiting vinden bij het competitieve veld en in de races heb ik heerlijke gevechten gevoerd met de andere gentlemen drivers. Ik heb me echt enorm geamuseerd. Op zondag, tijdens de tweede race regende het dan nog eens, dus dat maakte het plezier alleen maar groter. Mijn elfde en tiende plek, zijn echt wel mooie resultaten en ik moet zeggen dat deze competitie smaakt naar meer! Ik wil ook het team van Marcel Dekker bedanken voor de prima omkadering en Marcel feliciteren met zijn derde plek en zege in zeer hard bevochten wedstrijden!”

Veel rust is Sven Van Laere niet gegund, want komend weekend zien we hem terug in de Porsche Sprint Challenge Benelux, met de Porsche Cayman van Red Ant Racing. Op de Nürburgring staan twee wedstrijden van 30 minuten op het menu en een langere race van een uur. Op de Duitse F1-omloop wordt is Sven Van Laere opnieuw te gast tijdens een weekend van de prestigieuze DTM!