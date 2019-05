Straten in Kotsbos eind dit jaar verhard Toon Verheijen

21 mei 2019

13u20 0 Schilde De bewoners van de wijk Kotsbos in Schilde hebben eindelijk iets om naar uit te kijken. Nog dit jaar zal de gemeente de wegen laten verharden. De aanbesteding gebeurt normaal deze zomer nog.

Kotsbos was vroeger een weekendzone, maar ruim vijftien jaar geleden kregen de bewoners woonrecht waardoor ze er officieel mochten wonen. Enkele wegen werden verhard, maar heel wat andere wegen niet en dat zorgde bij de minste regenbuien voor een grote slijkboel door de vele putten. Heel wat mensen durfden zelfs niet meer in de wijk rijden. Na tal van klachten heeft de gemeente besloten de Vijverlaan en de Vraagheideweg zte verharden.

“We zijn volop bezig met het dossier”, zegt schepen Peter Mendonck (N-VA) op de vraag van raadslid Tara Godts (N-VA). “Normaal gezien kunnen we de aanbesteding doen in juni, maar dan moeten de plannen die het studiebureau maakt wel voor eind mei bij ons aankomen. Lukt dat niet, dan zal de aanbesteding pas in juli gebeuren. Alleszins willen we de werken nog dit najaar laten aanvatten.”

Ook andere straten zouden later nog aan bod komen.