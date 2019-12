Sprong in het diepe: Zoersel, Schilde, Ranst en Zandhoven steken koppen bij elkaar voor nieuw zwembad Ewoud Meeusen

18 december 2019

21u26 15 Schilde De gemeentes Zoersel, Schilde, Ranst en Zandhoven overwegen te investeren in een gezamenlijk zwembadproject. Daar is nood aan omdat de zwemvoorzieningen ‘t Preventorium (Pulderbos) en ‘t Ondiep (Wijnegem) op termijn hun deuren moeten sluiten. Voorlopig zal de piste Schilde als locatie onderzocht worden.

Voor verschillende gemeentes in de buurt van Wijnegem en Pulderbos, deelgemeente van Zandhoven, ziet de toekomst op vlak van zwemfaciliteiten weinig rooskleurig uit. Eind 2022 zal ‘t Ondiep in Wijnegem het zwembad laten leeglopen. Voor schoolzwemmen komen Ranst, Wijnegem, Wommelgem en Schilde daardoor op termijn in de problemen. Maar ook ‘t Preventorium is geen lange toekomst meer beschoren: “Daar zullen we geen tien jaar meer terecht kunnen”, zegt Zoerselse schepen voor sport Olivier Rul (Open VLD). Niet alleen Zoersel, maar ook de gemeente Zandhoven steunt op ‘t Preventorium voor zwemlessen.

Schilde

Daarom besloten gemeentes Wijnegem, Wommelgem, Schilde, Ranst, Zoersel en Zandhoven te overleggen over een gezamenlijke investering: “De gemeentes Wijnegem en Wommelgem kozen er echter voor terug te vallen op het zwembad in Deurne”, zegt Schildens burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). Op maandag 16 december kwamen daarom Schilde, Ranst, Zoersel en Zandhoven bijeen: “Met deze vier sterke partners kunnen we een nieuw project zeker rendabel maken. De eerste piste die we zullen onderzoeken, is een zwembadgelegenheid in Schilde”, besluit Rul.

