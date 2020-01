Speelpleinwerking hervormd tot aparte activiteiten en workshops emz

17 januari 2020

17u51 2 Schilde De gemeente Schilde heeft de vroegere speelpleinwerking hervormd. Voor de krokusvakantie zullen de kinderen zich kunnen inschrijven voor activiteiten en workshops.

In de krokusvakantie tussen maandag 24 en vrijdag 28 februari is het aanbod iets aangepast. De kinderen tussen zes en dertien jaar kunnen deelnemen aan het allround sportkamp op het Vennebos. De speelpleinwerking is geherstructureerd tot activiteiten en workshops. De allerjongsten tussen vier en zeven jaar ontdekken de wereld van de politie, leren de bijtjes kennen en duiken terug in de tijd toen de prinsen en prinsessen leefden. De iets oudere jeugd tussen acht en twaalf jaar kunnen zich inschrijven voor een rondleiding bij de brandweer, trekken op een dag avontuur of leren hoe ze met een stokpaard moeten rijden.

Voor alle activiteiten kunt u inschrijven via www.schilde.be/inschrijven. Wie een vrijetijdspas heeft, geniet een korting van tien procent voor meerdaagse activiteiten en kampen. Meer informatie over de vrijetijdspas kan Tien procent korting met vrijetijdspas voor meerdaagse activiteiten en kampen. Meer informatie over de vrijetijdspas via www.schilde.be/vrijetijdspas.