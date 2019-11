Sint maakt intrede in Schilde Ewoud Meeusen

28 november 2019

13u24 0 Schilde Op zaterdag 30 november maakt de goedheilige Sinterklaas ook zijn intrede in Schilde. In verschillende winkels en in Winterdorp deelt de goedheilig man uit Spanje cadeautjes uit aan de kinderen.

Twee weken geleden arriveerde Sinterklaas met zijn stoomboot in Antwerpen. Deze zaterdag passeert hij ook in Schilde. Tussen 11u en 15u bezoekt Sinterklaas met zijn pieten verschillende winkels in Schilde centrum om cadeautjes uit te delen aan de brave kindjes. Om 14u houdt hij ook haalt in Winterdorp in ‘t Parkske.