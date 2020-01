Secundaire scholen stellen hun aanbod voor in Werf 44 emz

30 januari 2020

17u25 0 Schilde De onderwijsdienst van de gemeente Schilde richt op donderdag 6 februari een scholenbeurs in. Verschillende secundaire scholen uit de regio komen zich dan voorstellen in Werf 44.

Op de scholenbeurs kunnen leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar samen met hun ouders alles te weten komen over de verschillende studierichtingen die de scholen aanbieden en hun visie op het onderwijs. Zo tekenen het Heilig Hart van Maria-instituut (Schilde), het Atheneum (Schilde), Zonnebos (Schilde), het Sint-Jozefinstituut (Schoten), het Sint-Michielscollege (Schoten), het Sint-Cordula-instituut (Schoten), het Vita et Pax college (Schoten), het Annuntia-instituut (Wijnegem), het Xaveriuscollege (Borgerhout), het Immaculata Instituut (Oostmalle), het Maris Stella Instituut (Oostmalle), het Mariagaarde Instituut (Westmalle), het Sint-Jan Berchmanscollege (Westmalle), het Vrij Technisch Instituut (Zandhoven) present.

De scholenbeurs vindt plaats op donderdag 6 februari tussen 17 uur 30 en 20 uur in Werf 44. De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.