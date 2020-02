Schuilplaats in bos Smisheide brandt af: oorzaak onbekend Sander Bral

01 februari 2020

13u10 0 Schilde De brandweer snelde zich zaterdagochtend naar het bos langs Smisheide in ’s-Gravenwezel (Schilde). Om een nog onbekende reden was er een soort hut of kampplaats voor spelende kinderen in de fik gevlogen. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon voorkomen dat heel het bos in brand vloog.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De hut, gemaakt uit houten palen en dikke takken, wordt gebruikt als schuilplaats voor spelende kinderen. Ook hangeren er regelmatig oudere jongeren rond in het bos. Mogelijk is de hut in brand gestoken maar dat werd niet officieel bevestigd.

Er vielen geen gewonden.